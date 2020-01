Bonus 18app da 300 euro: la Lega attacca il Governo

Bonus 18app sceso da 500 a 300 euro dopo i tagli del Governo, la Lega attacca: Miur, Mibact e portale dedicato non sono stati aggiornati

Il bonus per i 18enni non è più di 500 euro ma di 300. Eppure il governo dopo i tagli non ha aggiornato i siti, che riportano ancora la vecchia cifra. Lo denuncia Massimiliano Capitanio, deputato della Lega e Segretario della Commissione Vigilanza Rai, che diffonde anche gli screenshot dei siti ‘incriminati’. “Il Governo delle tasse di Giuseppe Conte – dice Capitanio – dopo aver vampirizzato gli enti locali, taglia i fondi anche ai ragazzi: la app18, il bonus destinato ai neo 18enni, come sappiamo, è sceso da 500 a 300 euro perché Conte ha ridotto la stanziamento da 240 a 160 milioni nell’ultima finanziaria. Ancor più grave è che il sito del MiurIstruzione riporti la falsa notizia della conferma dei 500 euro per i nati nel 2002, quello del Mibact sia fermo agli spot del 2016 e il portale 18app.it non sia stato aggiornato, illudendo giovani e famiglie con dati sbagliati. Il Governo intervenga immediatamente con una corretta comunicazione”.

Capitanio, spiega l’agenzia Dire (www.dire.it), aveva presentato un emendamento al milleproroghe per estendere, in linea con il progetto sulla educazione civica della Lega, la 18app all’acquisto di etilometri portatili contro le stragi del sabato sera, per un costo di 20 euro circa. Ma l’emendamento non è stato accolto.