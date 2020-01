Comicon 2020: Davide Toffolo il nuovo Magister

Davide Toffolo è il nuovo Magister dell’edizione 2020 di Comicon a Napoli: il fumettista e musicista, voce e chitarra del gruppo Tre Allegri Ragazzi Morti, sarà alla Mostra d’Oltremare dal 30 aprile al 3 maggio

È Davide Toffolo il nuovo Magister dell’edizione 2020 di Comicon, salone internazionale del fumetto e del gioco, in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 30 aprile al 3 maggio. Toffolo, fumettista e musicista, è conosciuto per essere la voce e la chitarra del gruppo Tre Allegri Ragazzi Morti. È tra gli autori più amati e originali del fumetto italiano per aver firmato opere quali Il re bianco, Graphic novel is back, Il cammino della Cumbia, ed è stato, venti anni fa con Pasolini, un pioniere del graphic novel di ambientazione italiana.

Con i Tre Allegri Ragazzi Morti ha pubblicato 9 dischi in studio e realizzato più di 2000 concerti. In qualità di Magister sarà protagonista di un ricco programma di attività culturali. Tra queste: una mostra personale, una mostra collettiva dedicata ad alcuni fumettisti da lui selezionati, un ciclo di incontri tematici, una performance musicale e presenterà il volume inedito Cinque allegri ragazzi morti – Il ritorno.

Toffolo non è l’unica novità di questa edizione 2020 di Comicon. Il salone, infatti, festeggerà i cinquanta anni dall’arrivo di Spider-Man nelle edicole italiane con “Italia?Spider-Man. I maestri di The Amazing Spider-Man”, una mostra che raccoglie la più preziosa selezione di tavole originali mai esposta in Europa. Una celebrazione dell’icona di casa Marvel attraverso i grandi disegnatori che ne hanno fatto la storia. La mostra sarà un’occasione unica anche per lo speciale contributo di Mike Burkey, più noto come Romitaman, il più importante collezionista mondiale di opere dei maestri fondatori di Spider-Man che, per la prima volta, saranno messe a disposizione per il pubblico europeo.

Il primo ospite internazionale di Comicon sarà Shuzo Oshimi, fumettista giapponese, maestro contemporaneo del seinen manga, noto per le pluripremiate serie Happiness, I fiori del male e Tracce di sangue, pubblicate in Italia da Planet Manga, che sarà presente per la prima volta in Europa. Per la sezione giochi Comicon ospiterà il più grande torneo di esport in Italia – l’Esl Vodafone Championship.

Negli spazi della Mostra d’Oltremare, spiega l’agenzia Dire (www.dire.it), saranno decretati i campioni italiani dei 3 giochi selezionati per il 2020: Counter Strike: Global Offensive, Clash Royale e Brawl Stars.