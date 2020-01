L’impero Ottomano su Netflix: Tommaso Basili tra i protagonisti

Tommaso Basili, unico italiano tra i protagonisti della nuova serie di Netflix “L’impero Ottomano”. L’attore sarà anche su Rai1 nelle fiction “Il Paradiso delle Signore” e “Don Matteo 12”

Il 2020 ha tutte le carte in regola per rappresentare l’anno della consacrazione per l’attore Tommaso Basili. L’artista 39enne, conosciuto per la sua partecipazione alla seconda e terza stagione de “L’Isola di Pietro” su Canale5 con Gianni Morandi e per aver preso parte a diversi spot pubblicitari, sarà tra i protagonisti de “L’Impero Ottomano” (“Rise of Empires: Ottoman”) di Emre Şahin, una delle serie più attese su Netflix, il colosso dello streaming a livello internazionale, disponibile dal 24 gennaio. Nella docu-serie girata in Turchia – che racconta come Maometto II a soli 21 anni riuscì a espugnare Costantinopoli mettendo così fine all’Impero Bizantino e dando vita all’Impero Ottomano – Basili interpreterà l’Imperatore Costantino XI: un impegno di grande prestigio che lo vedrà recitare accanto ad un cast internazionale di spessore.

Ma non solo: l’attore sbarcherà su Rai1 in ben due prodotti televisivi molto seguiti e amati dal pubblico italiano. Da febbraio, infatti, Basili si unirà al cast della soap opera quotidiana “Il Paradiso delle signore” dove interpreterà Ennio Palazzi, un imprenditore amico di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) che farà perdere la testa a Clelia Calligaris (Enrica Pintore). Proprietario del cinema accanto al primo grande magazzino per signore nella Milano degli anni Cinquanta attorno a cui ruotano le storie, gli amori, le speranze e le delusioni dei protagonisti, Ennio Palazzi è un uomo ricco e potente che contribuirà a far cambiare parecchie carte in tavola. Tommaso Basili, inoltre, tornerà sulla rete ammiraglia nelle prossime settimane come protagonista di una delle puntate della nuova stagione della fiction campione d’ascolti “Don Matteo 12”. Prossimamente, invece, lo vedremo in “Medical Report”, un nuovo progetto in uscita a marzo su Rai1, accanto a Luca Argentero e Matilde Gioli.

BIOGRAFIA DI TOMMASO BASILI

Tommaso Basili nasce a Tempio Pausania, in Sardegna, da padre marchigiano trapiantato negli Stati Uniti e madre nata e cresciuta nelle colonie franco-portoghesi del Madagascar.

La sua infanzia la trascorre tra Milano e il lago di Como, per poi proseguire gli studi superiori tra la Svizzera, gli Stati Uniti e la Spagna, dove si è laureato.

Il suo approccio alla recitazione arriva tardi, formandosi prima a Milano, dove frequenta per tre anni il “Michael Rodgers Acting Studio” per poi completare la sua formazione negli Stati Uniti, a New York, presso lo “Stella Adler Studio of Acting”.

Le sue prime esperienze professionali lo vedono partecipare a diversi spot pubblicitari diretti da registi del calibro di Gabriele Salvatores, Stefano Sollima, Silvio Muccino, Luca Lucini, Fausto Brizzi, Francesco Fei, Sidney Sibilia e Tom Hooper. Il suo primo ruolo ufficiale lo ottiene in “1993”, fiction targata Sky Atlantic. Dopodiché prende parte a film come “Il Vegetale” con Fabio Rovazzi e alla fiction di Rai1 “La Strada di Casa 2” con Alessio Boni.

Successivamente, ottiene ruoli sempre più rilevanti come nella seconda e terza stagione della fiction di Canale5 “L’ Isola di Pietro” con Gianni Morandi. Dal 24 gennaio, su Netflix , è l’unico attore italiano nella serie americana, girata in Turchia, intitolata “L’impero Ottomano” (“Rise of Empires: Ottoman”), dove interpreta il ruolo di Costantino Paleologo XI, l’ultimo imperatore dell’Impero Romano d’Oriente. A febbraio, lo vedremo ne “Il Paradiso delle Signore 4”, acclamata serie televisiva in onda su Rai1 con il ruolo di Ennio Palazzi, giovane imprenditore del nord Italia e nella fiction “Don Matteo 12”, dove veste i panni di un architetto dalla vita assai complicata.

Prossimamente, inoltre, lo vedremo in “Medical Report”, un nuovo progetto in uscita a marzo su Rai1, accanto a Luca Argentero e Matilde Gioli.

Attualmente Tommaso Basili si divide tra Roma, la Sardegna e Londra.