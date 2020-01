Defending Jacob: per Chris Evans ruolo da protagonista

Defending Jacob: per Chris Evans primo ruolo da protagonista: l’attesissima serie di Apple TV+ sarà disponibile dal prossimo 24 aprile

Da Capitan America ad assistente procuratore distrettuale. Due ruoli così diversi ma così vicini: entrambi i personaggi interpretati da Chris Evans sono due paladini della giustizia. In Defending Jacob, l’attesissima serie di Apple TV+, vedremo l’attore alle prese con il suo primo ruolo da protagonista. Evans interpreterà Andy Barber: un assistente procuratore distrettuale la cui vita viene stravolta quando suo figlio, interpretato da Jaeden Martell, è il sospettato chiave di un’indagine per l’omicidio di un ragazzo.

Sul set della serie firmata dalla ‘mela morsicata’ non solo indagini, crimini e trhiller ma anche reunion. Evans e Martell tornano insieme sul set della serie firmata dalla ‘mela morsicata’ dopo aver lavorato in Cena con Delitto – Knives Out. Il film diretto da Rian Johnson è candidato agli Oscar 2020 nella categoria Miglior sceneggiatura originale. Nel cast della serie anche Michelle Dockery, la star della serie e del film Downton Abbey.

Basata sull’omonimo romanzo best seller di William Landay, come riferisce l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), la serie sarà disponibile dal 24 aprile con i primi tre episodi. Le altre puntate, invece, saranno pubblicate a cadenza settimanale.