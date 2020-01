Marsupio terapia: cura naturale per i bimbi prematuri

La marsupio terapia è un metodo di cura naturale adottato con i neonati in incubatrice: ecco come funziona e quali benefici comporta

La marsupio terapia viene definita come un metodo universalmente disponibile e biologicamente sano di cura in particolare per i bambini prematuri. È stata oggetto di numerose pubblicazioni scientifiche, soprattutto negli Stati Uniti dove è largamente utilizzata. Si tratta di un metodo assistenziale, adottato con i neonati in incubatrice, che consiste nel metterli nudi sul seno materno, a diretto contatto con la cute calda della madre, per un tempo prestabilito e sotto costante controllo.

In quei momenti la madre rappresenta per il neonato tutto il suo universo: il calore, la tenerezza, una grande sensazione di benessere. La marsupio terapia, come spiegano gli esperti dell’Ospedale Niguarda, è un metodo che influenza positivamente lo sviluppo neurologico e psicologico del piccolo.

COME SI FA?

• Posizione del canguro: consiste nel metter il bimbo in posizione eretta sul petto nudo del genitore, stomaco contro stomaco, tra i seni e sotto i vestiti; la testa del bambino è girata così che l’orecchio sia sopra il cuore del genitore.

• Politica d’alimentazione del canguro: l’allattamento al seno risulta la forma di alimentazione esclusiva, per quanto possibile. La nutrizione dovrebbe iniziare sin dalla nascita con l’allattamento al seno; questo tipo di alimentazione, al contrario di quella del latte artificiale, favorisce il processo di attaccamento tra neonato e genitore.

QUANDO SI PUO’ FARE?

• Può essere offerta a tutti i neonati: se sani sin dalla nascita, se prematuri, con peso inferiore a g. 2500, non appena hanno superato i loro problemi di adattamento alla vita extra-uterina

I BENEFICI DELLA MARSUPIO TERAPIA

• Benefici per i neonati: aumento del legame tra genitore e neonato; conforto del neonato nel sentire il battito cardiaco del genitore; allattamento al seno precoce; diminuzione del tempo di ospedalizzazione; aumento delle capacità di termoregolazione; prolungamento dei periodi di sonno; miglioramento dei parametri respiratori e diminuzione, fino alla scomparsa, delle apnee e delle pause respiratorie; miglioramento dei livelli di saturazione dell’ossigeno; stabilizzazione della frequenza cardiaca con scomparsa delle bradicardie; guadagno più veloce del peso.

• Benefici per i genitori: aumento della produzione del latte materno; aumento delle capacità di occuparsi del bambino; aumento delle capacità di far fronte allo sforzo e alle emozioni di avere un infante ad alto rischio (in particolare nei neonati prematuri).