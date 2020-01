Luna Nera: arriva la terza stagione targata Netflix

Luna Nera: la terza stagione targata Netflix in onda dal 31 gennaio. La serie è basata sul romanzo Le città Perdute di Tiziana Triana

E’ online il trailer ufficiale della terza stagione di Luna Nera serie originale italiana di Netflix (una produzione Fandango), disponibile dal 31 gennaio.

La serie, come spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), è basata sul romanzo Le città Perdute. Luna Nera di Tiziana Triana, pubblicato da Sonzogno Editore. La scrittrice ha contribuito alla sceneggiatura degli episodi insieme a Francesca Manieri (Il Miracolo), Laura Paolucci (L’Amica Geniale) e Vanessa Picciarelli (Bangla).

Luna Nera, la trama

Italia, XVII secolo. In seguito alla morte di un neonato, Ade, una levatrice di 16 anni, viene accusata di stregoneria. Trovato rifugio in una misteriosa comunità di donne al limitare del bosco, la ragazza è costretta a fare una scelta: l’amore impossibile per Pietro – figlio del capo dei Benandanti, i cacciatori di streghe – o l’adempimento del suo vero destino, una minaccia per il mondo in cui vive, diviso tra ragione e misticismo.