Jonas Brothers in radio con “What A Man Gotta Do”

Jonas Brothers in radio con il nuovo singolo “What A Man Gotta Do”: domani a Los Angeles parteciperanno ai 62nd Grammy Awards per provare a vincere il “Best Pop Duo/Group Performance”

In attesa di vederli ai 62nd GRAMMY AWARDS domenica 26 gennaio a Los Angeles dove proveranno a vincere il “Best Pop Duo/Group Performance”, i Jonas Brothers hanno pubblicato il primo singolo del 2020 “What A Man Gotta Do”.

Il ritmo incalzante del brano è sostenuto dalla chitarra acustica, che trasmette carica e positività. Questo beat energico culmina quando il trio chiede timidamente “What a man gotta do to be totally locked up by you?” Anche per quest’occasione la band ha rilasciato un videoclip-evento che vede protagoniste le loro mogli: Priyanka Chopra Jones, Sophie Turner e Danielle Jonas. Diretto da Joseph Kahn, le donne reinterpretano in modo ironico, ma anche con un tocco sexy, film classici come “Risky Business”, “Grease” e “Non per soldi… ma per amore”.

La premiere del video è andata in onda su MTV Live, mtvU e sui cartelloni Viacom di Times Square. A poche ore dalla pubblicazione su YouTube aveva già totalizzato oltre 500mila views. Durante la serata dei Grammy il trio si esibirà live proprio con il nuovo singolo.

Il brano, come spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), è il nuovo estratto dall’album di successo “Happiness Begins”, che ha raggiunto la #1 nella Billboard Top 200, è stato certificato disco di platino e ha garantito il sold out del tour in programma nei palazzetti di tutto il mondo, inclusa la tappa di Milano presso il Mediolanum Forum in programma il 14 febbraio.

Segnando ancora una volta la storia, il gruppo ha pubblicato il terzo album, “Happiness Begins”, che ha debuttato al #1 ed è stato certificato disco di platino. Successivamente i “Jonas Brothers” hanno venduto oltre 1 milione di biglietti per il loro “Happiness Begins Tour”, che ha ricevuto un elogio unanime.