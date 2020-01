Zodiaco cinese: scopri qual è il tuo segno. Topo, cane, gallo oppure drago, bufalo, tigre: sono 12 gli animali che lo compongono

Topo, cane, gallo. Oppure drago, bufalo, tigre. E non solo. Sono 12 gli animali che compongono lo zodiaco cinese. A differenza di quanto avviene in quello occidentale, l’Oroscopo cinese contempla un segno per ogni anno, in un ciclo di dodici anni basato sul calendario lunare.

Lo zodiaco cinese

Essendo strettamente collegata alla filosofia cinese, questa astrologia è molto più complessa di quanto si creda. Qui prenderemo in esame lo zodiaco cinese base, quello composto da un animale, da un elemento e dal ciclo biennale di yin e yang.

Il risultato di queste combinazioni rappresenta il modo in cui gli altri ti percepiscono o come ti presenti.

Animali

I 12 animali dello zodiaco cinese sono, in ordine: Topo, Bufalo (o Mucca), Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Capra (o Pecora), Scimmia, Gallo, Cane, Maiale (o Cinghiale).

Elementi

Ad ogni anno, oltre all’animale, è associato anche un elemento come spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it): legno, fuoco, terra, metallo, acqua.

Yin e Yang

Infine, il concetto base della filosofia cinese, lo Yin e lo Yang.

Per farla semplice, nella visione del mondo cinese tutto è Yin o Yang. Yin rappresenta energia passiva, fredda, femminile, cedevole, oscura. Yang rappresenta energia attiva, calda, maschile, aggressiva e leggera. È importante ricordare che yin e yang contengono ciascuno il seme dell’altro.

Nello zodiaco cinese ogni animale è solo Yin o solo Yang.

Sono Yin: Bufalo, Coniglio, Serpente, Capra, Gallo e Maiale.

Sono Yang: Topo, Tigre, Drago, Cavallo, Scimmia e Cane.

