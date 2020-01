Mafia tour a Napoli su Airbnb: è bufera

Napoli, è polemica sul Mafia tour a 25 euro a persona proposto da Vittorio sulle piattaforme Airbnb e TripAdvisor

“Le organizzazioni criminali non possono trasformarsi in attrazioni turistiche. Auspico che Airbnb prenda immediatamente provvedimenti in merito. Dal letame nascono i fiori, dalla mafia nasce solo morte. #difendilacitta’”.

Cosi’ via Twitter il sindaco di Napoli commenta il Mafia tour a Napoli da 25 euro a persona proposto da Vittorio sulle piattaforme Airbnb e TripAdvisor.

“La giornata iniziera’ dal centro storico dove verra’ fatta un introduzione della storia di Napoli e come e’ nata la mafia(camorra). Andremo – si legge nella presentazione poi cancellata come spiega l’agenzia Dire (www.dire.it) – in tutti i luoghi centrali della citta’ dove si potra’ capire con semplici spiegazioni come la mafia opera e quello che fanno. Cammineremo per i vichi (vicoli, ndr) del centro storico, Forcella e i quartieri spagnoli dove c’e’ ancora attivita’ criminale anche se non si vede. Il tour verra’ fatto solo nella zona centrale dove una volta era poco turistica e molto pericolosa ma adesso e diventata molto piu’ sicura ed inoltre sarete guidate da me che sono una persona del posto”.

“Come se non bastassero i pregiudizi, le superficialita’, le banalizzazioni su Napoli e i napoletani, ora arriva anche lo sfruttamento a fini turistici di una piaga che fiacca lo sviluppo sano della citta’ e che va combattuta con tutte le forze, ogni minuto. Da tutti. Banalizzare e sfruttare un dramma e’ operazione triste, dannosa e penosa”.

Cosi’ il deputato Alessandro Amitrano (M5s) che aggiunge a proposito del Mafia tour: “La nostra citta’ e’ una capitale millenaria della cultura, con centinaia di luoghi da scoprire, ad ogni angolo – ha osservato il parlamentare -. Di un tour del genere, offerto persino in inglese, non si sentiva alcun bisogno”.