Elodie e Fabri Fibra in un singolo da…”Mal di testa”

È da oggi su tutte le piattaforme digitali “Mal di testa”, il nuovo singolo di Elodie feat. Fabri Fibra e prodotto da Neffa che, dopo “Non è la fine” feat. Gemitaiz, anticipa l’album “This is Elodie”, disponibile in streaming e digital download dal 31 gennaio e nei negozi, con il disco fisico, dal 7 febbraio.

La linea melodica data da Elodie si alterna al flow inconfondibile di Fabri Fibra, leggenda del rap italiano, arricchendosi come spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it) grazie a un cameo di Neffa, che chiosa il brano in perfetto stile Anni 90.

Su YouTube è, invece, disponibile il vertical video di “Mal di testa” (Hangover video): Una chat tra amici che commentano le pazzie della notte precedente. Special guests: Fabri Fibra, Neffa, Mahmood, Marracash, Lazza, Carl Brave, Stash, M¥SS KETA, Margherita Vicario, Beba, Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Diletta Leotta, Annie Mazzola, Marta Losito, Emi’s life e Elisa Maino.