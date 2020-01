Basta conigli in gabbia: l’appello degli animalisti

Dopo il Report Efsa sul benessere dei conigli negli allevamento le associazioni animaliste chiedono la dismissione di ogni tipo di gabbia

Le associazioni animaliste italiane chiedono la fine dell’uso di tutte le gabbie negli allevamenti valutano positivamente il report* dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) che ha rivelato come sia le gabbie convenzionali che quelle arricchite hanno l’impatto peggiore sul benessere dei conigli, in quanto limitano intrinsecamente la loro libertà di movimento. Le associazioni chiedono ora alla Commissione Europea di tenere in considerazione l’opinione dell’EFSA e di ascoltare le voci di più di un milione di cittadini europei che hanno firmato l’Iniziativa dei Cittadini Europei chiedendo la fine dell’uso di tutte le gabbie negli allevamenti,

Lo scorso 9 gennaio, l’EFSA ha pubblicato un parere scientifico sulla salute e il benessere dei conigli negli allevamenti rivelando l’impatto negativo delle gabbie convenzionali sulla vita di questi animali. Secondo il report, il punteggio ottenuto dalle gabbie convenzionali è il più basso dei sei sistemi di allevamento analizzati. L’analisi ha preso in considerazione 20 parametri. Nel caso delle gabbie convenzionali, l’impatto negativo più importante deriva dalle dimensioni delle gabbie che limita la libertà di movimento dei conigli e la possibilità di esprimere i loro comportamenti naturali.

Nonostante EFSA raccomandi il miglioramento delle gabbie convenzionali con il passaggio alle gabbie arricchite – aumentando quindi le dimensioni e/o aggiungendo strutture come le piattaforme, così come riducendo la densità degli animali – è importante notare che le gabbie arricchite hanno ottenuto il secondo peggiore punteggio per i conigli da ingrasso, e il punteggio intermedio per le fattrici e i coniglietti. Nello specifico, per quanto riguarda la valutazione della libertà di movimento, questa è stata valutata come peggiore nelle gabbie arricchite rispetto a quelle convenzionali, venendo inoltre identificata come il peggiore problema di benessere.

“Accogliamo il report EFSA positivamente. Finalmente gli scienziati hanno evidenziato le misere condizioni in cui i conigli devono vivere quando sono allevati in gabbia”, hanno dichiarato le associazioni. “Ora chiediamo alla Commissione Europea di seguire la direzione indicata e ascoltare la voce di più di un milione di cittadini europei che hanno firmato l’ICE End the Cage Age, chiedendo la fine dell’uso di tutte le gabbie negli allevamenti europei. I conigli e tutti gli animali negli allevamenti meritano una vita migliore.”

Il report è stato richiesto dal Parlamento Europeo a EFSA a seguito di una risoluzione, adottata nel 2017, che chiedeva standard minimi per la protezione dei conigli.

*https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5944