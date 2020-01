PEIC: online il videoclip del singolo di Deca

Online il video di “PEIC”, il nuovo singolo di Deca. Il filmato del cantautore ventiduenne pugliese è stato girato a Bologna

E’ uscito il video ufficiale di “PEIC”, il nuovo singolo di Deca. Il videoclip del cantautore ventiduenne pugliese è stato girato a Bologna, al Teatro Tivoli.

Il video, con la regia di Pier Gabriele Goidanich, racchiude i ricordi suonati e cantati al piano da Deca, proiettati alle sue spalle graficamente sui social. Presenti nel cast l’attrice Cecilia Quartucci e il musicista Frank Nemola.

Il brano è stato prodotto da Nemola, da anni storico musicista e trombettista di Vasco Rossi e che vanta collaborazioni con tanti artisti del panorama musicale.

Tutti noi, almeno una volta nella vita, siamo stati innamorati così tanto da farci esplodere il cuore, racconta Deca.

“PEIC” infatti è l’acronimo di “Potrebbe esplodermi il cuore”, brano che tende a sottolineare quanto ancora l’amore possa essere impulso vitale.

Il cuore ci porta ad amori giusti o sbagliati; l’amore crea alibi nei confronti del nostro cuore, facendoci credere o vedere anche cose che non vorremmo.

E così alla fine tutti gli amori, come scatole cinesi, rimangono lì, per sempre nel nostro cuore. Il suo percorso musicale da anni già consolidato, continua a portare Deca a spingersi sempre in nuove collaborazioni a 360°, a partire dal Pop Classico fino ad arrivare al Pop Dance, che lo scorso anno ha sperimentato con i Boostekids col brano “America” distribuito da Sony Music Italy.

Il cantautore dice: “Anche la scuola di Amici è stata per me un’esperienza artistica a tutto tondo, perché la curiosità di viverla è stata davvero forte”.

La carica e l’adrenalina, nonostante l’eliminazione, hanno portato il cantautore alla scrittura di nuovi pezzi, tra i quali “Sento sento sento”, pezzo uscito quest’estate.

Il nuovo singolo “PEIC” è disponibile anche in tutti i digital store.

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=hPrSknc3jm4