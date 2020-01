Editoria: nasce la rivista culturale Verbum Press

Verbum Press, nuova rivista di Cultura e Società dell’Associazione Verbumlandiart di Galatone (Lecce), sarà presentata a Roma domani

Verbum Press è la nuova rivista di Cultura e Società dell’Associazione internazionale Verbumlandiart. Il numero Zero del giornale sarà presentato in conferenza stampa a Roma il 24 gennaio prossimo, alle ore 16, presso la Sala del Primaticcio nella sede centrale della Società Dante Alighieri, in Piazza Firenze 27. Nata dalla volontà dei soci, la rivista si propone di dare voce agli operatori culturali, in special modo nell’ambito delle scienze umanistiche e sociali.

La rivista non è da considerarsi un prodotto editoriale, ma ha l’intento di affermare, attraverso professionisti e studiosi italiani e stranieri, il valore della cultura oggi, offrendo spunti e riflessioni per chi ama leggere e interrogarsi su temi e questioni, d’attualità e di critica sociale, sempre con un occhio di riguardo alla civiltà letteraria. Ogni numero avrà in copertina un’opera d’arte di un artista contemporaneo.

La rivista, come esperimento culturale, sarà un luogo libero del pensiero e in continua ricerca di valori. Sarà pubblicata in formato digitale sul sito web dell’associazione www.verbumlandiart.com e disponibile in formato Pdf.

“Il nostro giornale punterà a raccontare la società del prossimo futuro, quella che ci accingiamo a vivere, con la consapevolezza che la cultura e la bellezza possano salvarci sempre e comunque, facendoci cogliere la parte sana e positiva delle nostre interazioni umane”, afferma il Direttore responsabile Roberto Sciarrone, dottore di Ricerca in Storia dell’Europa presso la Sapienza Università di Roma.

La Redazione si avvale della competenza di giornalisti, scrittori e critici letterari di assoluto valore come Goffredo Palmerini, Annella Prisco – vice direttori – Tiziana Grassi, Fiorella Franchini, Antonietta Vaglio, Sergio Camellini e naturalmente da Regina Resta, caporedattore e presidente dell’Associazione internazionale Verbumlandiart.

A questo numero Zero, che sarà presentato alla stampa a Roma, oltre tutti i giornalisti della Redazione, hanno collaborato Alessandro Marcucci Pinoli, Annalena Cimino, Cinzia Baldazzi, Domenico Interdonato, Gianni Maritati, Giulio Tarro, Laura Margherita Volante, Licia Mizzan, Marilisa Palazzone, Mimma Cucinotta, Mirjana Dobrilla, Nicola Calocero, Nino Principato, Francesco del Pozzo, Pierfranco Bruni, Raffaele Messina, Valentina Notarberardino, Pietro Zocconali.

La grafica e l’impaginazione sono a cura di Giancarlo Danieli, della Mariano Comunicazione – Studio di Pubblicità – Galatone (LE) – www.marianocomunicazione.com.