Berlusconi gela gli alleati: “Salvini e Meloni opportunisti”

Berlusconi in campagna elettorale in Calabria manda un messaggio agli alleati del centrodestra: “Salvini e Meloni opportunisti, senza Forza Italia non governano”

“Salvini e Meloni sono diversi da noi, sono leader di partiti che prendono decisioni per convenienza e opportunismo. Senza di noi non sanno governare, senza di noi non sanno trovare la retta via”. Lo dice Silvio Berlusconi, a Tropea per un comizio a sostegno di Jole Santelli come riferisce l’Agenzia di stampa Dire (www.dire.it).

“Con due vittorie possibilissime in Emilia-Romagna e in Calabria ci aspettiamo le dimissioni di questo governo di sinistra. Altrimenti l’Italia non sarebbe piu’ una democrazia”, aggiunge Berlusconi.

Per l’ex Cavaliere anche una gaffe con la candidata Santelli: “Conosco Jole Santelli da 26 anni e non me l’ha mai data” ha detto aprendo il comizio a sostegno della candidata del centrodestra alla regione Calabria. “Lei è in grado di risolvere i vostri problemi”, assicura.

In Calabria oggi c’era anche Giorgia Meloni che però non ha replicato alle parole di Berlusconi. La leader di Fratelli d’Italia, attesa da un appuntamento elettorale a Rossano (Cosenza) a sostegno della candidatura a presidente della Regione di Jole Santelli, si è concentrata piuttosto sui problemi della regione.

“La questione infrastrutturale è, in una regione come la Calabria, quella da cui dipende tutto il resto – ha aggiunto Meloni – senza infrastrutture i prodotti eccezionali dell’agricoltura che si producono in questo territorio non arrivano da nessuna parte. Il turismo non può svilupparsi come meriterebbe. Senza investimenti infrastrutturali il ruolo del porto di Gioia Tauro non potrà mai avere la centralità che merita per la naturale posizione geopolitica”.

“Sono contenta – ha concluso Giorgia Meloni – che sia venuto il ministro De Micheli a dirci quale siano gli importanti investimenti che hanno deciso per la Calabria perché, considerato che governano da cinque anni questa Regione e l’Italia, tolto un anno da dieci anni, dimostrano di essersi svegliati”.