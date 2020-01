Danyrap con la musica va oltre l’autismo

Ecco Danyrap, il 16enne che con la musica va oltre l’autismo e con le sue canzoni manda un messaggio importante di inclusione, forza ed energia

“Mi chiamo Daniel Smalin, in arte Danyrap, sono nato il 9 settembre 2003 e sono un ragazzo speciale. La musica mi ha cambiato la vita, e non solo a me ma a tutta la mia famiglia”.

Daniel, rapper sedicenne, inizia così, nella sua biografia, a parlare di sé. Un ragazzo autistico che ha fatto della musica la sua passione di vita, e che grazie alle sue canzoni manda un messaggio importante di inclusione, forza ed energia. Nonostante la sua giovane età, questo studente romano del liceo scientifico con indirizzo musicale ‘Teresa Gullace’ ha già al suo attivo una serie di apparizioni in tv e progetti di rilevanza sociale, come quello denominato ‘Amici’, grazie ai quali Daniel è impegnato a diffondere un messaggio di civiltà, rivolto a tutti, per far capire quanto le persone con disabilità vivono quotidianamente e quanto ogni persona sia speciale, in qualunque condizione di vita si trovi. Suo grande amico e primo insegnante di musica è Amir Issaa, rapper conosciuto al grande pubblico grazie alla sua ‘Questa è Roma’ diventata sigla di ‘Suburra’. Anche la madre di Daniel è impegnata a far conoscere il ‘loro mondo’:

“Per noi mamme speciali- afferma Svitlana– il giorno inizia quando i nostri figli vanno a letto. Il mio è un figlio speciale, direi un dono del Signore. Fin da piccolo ha mostrato interesse per il canto e grazie al rap è felice. Salire su un palco è stato importante”.

A fare da vocal coach al giovane rapper c’è David Pironaci, insegnante di canto, conduttore radiofonico, cantante e direttore artistico dell’Accademia ‘Why Not’ che negli anni è diventato un suo grande amico. Danyrap ha cantato in apertura di concerti come quello di Cristina d’Avena ed è stato protagonista di un docufilm sull’autismo. Da alcuni giorni inoltre è uscito il suo ultimo singolo, dal titolo ‘Inverno’, proprio nell’ambito del progetto ‘Amici’ realizzato con altri cantanti, proprio sul legame che unisce le persone di ogni condizione.

Ecco il link a Inverno dell’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it):