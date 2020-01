Senhor MuTrìo: esce l’album “Falso d’autore”

Senhor MuTrìo: il 20 febbraio esce “Falso d’autore”, il secondo album del trio jazz blues. Il disco sarà anticipato dal videoclip del brano “Concerto”

Il 20 febbraio esce “Falso d’autore”, il secondo album del Senhor MuTrìo, trio jazz blues formato da Samuele Spilla (chitarra e voce), Antonio Mancino (basso e cori) e Dario La Neve (batteria e percussioni). Il disco sarà anticipato dal videoclip del brano “Concerto”.

“ ‘Falso d’autore’ è un disco che ha un inizio e una fine, è un racconto, un sentiero. Parla dell’arte, della natura e dei rapporti di cui siamo fatti – racconta Samuele Spilla -. Indaga la forma della nostra personalità — cercandone sempre più inevitabilmente la sostanza. La forma è necessaria, ed è esaltata, ma la sostanza è vitale: lo sappiamo che siamo formati dalle idee, costumi e mode del tempo in cui viviamo e delle persone a noi vicine. C’è qualcosa che sia puramente nostro? Tutti possono avere la mia stessa idea, cosa è che la rende mia? io cosa aggiungo? Il disco è strutturato in modo tale da cercare pian piano di rispondere a queste domande”.

Il disco è composto di 10 brani: “Falso D’Autore”; “Goffredo”;“Costanza”; “Mavasacass”; “Vem pra mim”; “Luna”; “Novembre”; “Sicomoro”; “Concerto”; “Rembrandt”. Samuele Spilla è autore di tutti i brani del disco, eccetto “Luna”, scritta da Antonio Mancino. Prodotto artisticamente da Fabio Rizzo, registrato e mixato dallo stesso Fabio Rizzo presso INDIGO (Palermo) e Phantasma Recording Studio (Catania). Il Senhor MuTrìo, in questo dico, è stato affiancato da Alessandro Presti (tromba), Alfonso Vella (Sax), Donato Di Trapani (tastiere), Fabio Rizzo (effetti digitali, chitarre), Walter Nicosia e Alessandra Arno (cori), Veronica Cimino e Silvia Cortese (violino), Alessia Lo Coco (viola), Tiziana Cilluffo (violoncello) e Simone Tolomeo (bandoneón).

Note biografiche

Il Senhor MuTrìo è un trio nato nel 2009 a Palermo. È un gruppo che unisce alla tradizione cantautorale italiana il blues delle origini e il jazz sudamericano. Il nome stesso è un manifesto della musica del trio. Trae infatti ispirazione da un pezzo di Horace Silver interpretato da Taj Mahal: Señor Blues, pieno di influenze blues e latine al suo interno. Il primo album in studio è “Monte Cuccio n°5”, ed è stato registrato nel 2016 a Palermo da Sergio Ciulla presso il suo studio “CasaPalude”. Le sessioni di registrazione del disco hanno avuto come ospite il trombettista Samuele Davì e la veste grafica del disco è stata curata dal pittore e disegnatore Batawp (Giulio Rincione). Monte Cuccio n°5 è un disco che esplora i molti significati del termine viaggio.Viaggi che uniscono o separano, via mare, in treno o in mezzo all’erba come una formica, gravosi o distensivi, che durano troppo o troppo poco. Viaggi nel tempo o nel ricordo, che siano il percorso o che siano la meta. A febbraio 2020 è prevista l’uscita dell’album “Falso D’Autore”. Il disco è stato registrato da Fabio Rizzo negli studi di Indigo, a Palermo e nel “Phantasma Recording Studio” di Catania e gode della partecipazione di numerosi musicisti, tra i quali: Alessandro Presti alla tromba, Donato Di Trapani alle tastiere, Alfonso Vella al sax, Simone Tolomeo al bandoneón.

LINK:

FB: facebook.com/senhormutrio

INST: instagram.com/senhor_mutrio/

WEB: www.senhormutrio.com

Spotify: https://open.spotify.com/artist/5b2IIWsSJOrRqiHHc4432a