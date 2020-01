Prescrizione di vitamina D: gli effetti sulla salute

A differenza di quanto accade per la maggior parte delle vitamine, la fonte principale di vitamina D non è il cibo ma il sole, in particolare i raggi UVB che stimolano la produzione della molecola da parte dell’organismo. L’esposizione al sole rappresenta quindi il modo migliore per raggiungere i livelli desiderabili di vitamina D, sempre tenendo conto del fatto che la sua produzione è influenzata da molti fattori, come l’ora, la durata e la stagione di esposizione, l’età e il colore della pelle della persona, l’uso di creme solari.

Una soluzione alternativa è integrare la vitamina D usando dei farmaci, oggi disponibili in forma di soluzioni o anche pastiglie. Come si legge in un articolo pubblicato sul Bollettino epidemiologico nazionale, negli ultimi anni si è assistito a un incremento notevole del consumo di vitamina D in Italia, con una spesa passata dai 24 milioni di euro del 2006 ai 208 milioni del 2016. L’incremento non sembra essere giustificato da evidenze scientifiche concordi.

Tuttavia occorre anche considerare in quali popolazioni sono effettuati gli studi: vi sono infatti nazioni, come per esempio gli Stati Uniti, il Canada e alcuni Paesi scandinavi, in cui alcuni alimenti molto diffusi come il latte sono rafforzati da molti decenni con vitamina D, per scongiurare il rachitismo soprattutto dove l’esposizione al sole è limitata. Le popolazioni dei Paesi in cui non sono comuni gli alimenti rafforzati di vitamina D potrebbero mostrare livelli medi diversi di questa sostanza.

La recente nota dell’AIFA potrebbe avere un effetto sui consumi, quanto meno su quelli sostenuti dal Sistema sanitario nazionale. Tuttavia sarebbe importante sia migliorare l’informazione sul tema, sia approfondire gli studi di popolazione, al fine di riservare il ricorso all’integrazione solo in caso esso sia giustificato da una vera e propria carenza.