Monopattini: nasce l’abbonamento LimePass

Monopattini elettrici: Lime annuncia LimePass, un nuovo servizio di abbonamento che permette agli utenti di usufruire di sblocchi illimitati per una settimana

Lime, società leader che offre soluzioni di sharing mobility sostenibili con monopattini elettrici, annuncia un nuovo servizio di abbonamento settimanale, il LimePass, attraverso cui gli utenti Lime possono usufruire di sblocchi illimitati per una settimana.

Una vera e propria opportunità green per venire sempre più incontro alle esigenze di chi utilizza quotidianamente i monopattini elettrici ma anche per chi volesse approcciarsi ad essi per la prima volta per muoversi in città, per divertimento o per spostamenti lavorativi. A seconda di quanto spesso un utente utilizza Lime, l’abbonamennto settimanale è estremamente conveniente a partire dal secondo/terzo giorno di utilizzo. Il Lime Pass è disponibile da dicembre negli Stati Uniti, in Australia, e in Nuova Zelanda e, da gennaio, anche in Europa.

Attivando il servizio LimePass, offriamo agli utenti di Lime un modo più pratico e più conveniente per muoversi in città. In vista della crescente popolarità dei monopattini in sharing, spesso utilizzati per il primo e l’ultimo chilometro, il LimePass rappresenta un’importante novità. Speriamo che grazie a soluzioni come il LimePass, ancora più persone sceglieranno mezzi di trasporto alternativi che siano rispettosi dei cittadini e dell’ambiente, per i loro viaggi di tutti i giorni” – conclude Alessio Raccagna, Responsabile Relazioni Istituzionali di Lime Italia e Grecia.

I monopattini elettrici sono una valida alternativa agli spostamenti individuali in auto – il 40% dei tragitti Lime in settimana sono durante le ore di punta, il che consente agli utenti di evitare il traffico o di cercare parcheggio con le loro auto. L’abbonamento LimePass è una soluzione pratica per le persone che utilizzano il monopattino ogni giorno, che permette loro di ottimizzare il costo dei viaggi.

COME FUNZIONA IL LIMEPASS

Il Lime Week Pass è attivo nelle città di Rimini e Verona entrambe al prezzo di 5.99€ e offre sblocchi gratuiti illimitati (che costerebbero un €1) per sette giorni consecutivi. È il primo abbonamento settimanale ad essere lanciato nel settore della micromobilità. I chilometri e i minuti restano a carico dell’utente. Ad esempio, un utente che spende in due giorni 14€ per l’utilizzo dei monopattini Lime, con il LimePass risparmia 8€, riducendo la sua spesa del 58%.

COME ISCRIVERSI AL SERVIZIO

Per iscriversi al servizio di abbonamento LimePass, i riders possono semplicemente:

Aprire l’applicazione di Lime

Cliccare l’icona del menu nell’angolo in alto a sinistra

Cliccare l’icona LimePass e seguire le indicazioni

“Con il nostro nuovo servizio LimePass – dichiara Alessio Raccagna Responsabile Relazioni Istituzionali di Lime Italia e Grecia – siamo orgogliosi di offrire a tante persone un modo più conveniente per muoversi in città permettendo di diffondere un mezzo di micromobilità sostenibile e veloce”.

Una scelta ecologica e con grande guadagno di tempo quella dei monopattini se si pensa che i pendolari nel mondo perdono circa 109 ore l’anno seduti nel traffico (oltre 2 ore e ½ a settimana); Lime “sblocca” la rivoluzione dei trasporti, impattando positivamente sulle vite delle persone giorno per giorno e fornendo loro soluzioni per le esigenze quotidiane.

Per saperne di più

Per saperne di più sulle nuove funzionalità di Lime e sugli sviluppi dei prodotti, iscriviti a 2nd Street blog o scarica l’app Lime e iscriviti a LimePass per usufruire del servizio fin da subito.