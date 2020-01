You 3 su Netflix: annunciata l’uscita della serie

Netflix annuncia l’uscita You 3 che sarà disponibile prossimamente sulla piattaforma di streaming. Cosa ne sarà di Joe e Love?

A un mese (o quasi) dal debutto della seconda stagione di You, Netflix ha annunciato oggi l’arrivo di You 3. Cosa ci dobbiamo aspettare dal nuovo capitolo con protagonista la star di Gossip Girl Penn Badgley? La seconda stagione, come ricorda l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), ci ha mostrato il passato e il cambiamento di Joe Goldberg (Badgley): l’ex libraio ha, più o meno, abbandonato la sua anima killer e psicopatica grazie all’amore.

Ora Joe sa cosa significhi provare l’amore vero. Tutto questo grazie a Love (Victoria Pedretti). You 2 però ci ha lasciato con un grande dilemma: chi è quella donna (vicina di casa di Joe e Love) che viene inquadrata di spalle mentre legge un libro nel suo giardino? Non abbiamo la certezza ma potrebbe essere la madre di Joe. You 3 riuscirà ad essere ancora più bella della seconda stagione? Lo scopriremo solo vivendo…ma se c’è Joe nei paraggi la vediamo dura!