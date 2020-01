Separarsi in due ore: Missiaggia lo spiega in un libro

“Separiamoci in due ore” è il volume dell’avvocata esperta di diritto della famiglia Maria Luisa Missiaggia che spiega come imparare ad accordarsi

“L’accordo nella separazione e nel divorzio è quanto di più importante si possa fare, laddove ce ne siano i presupposti, e dà la possibilità di essere molto veloci. Riusciamo a separarci in dieci giorni e a divorziare in sei mesi. In Tribunale questo non sarebbe possibile”. L’avvocata esperta di diritto di famiglia Maria Luisa Missiaggia ha deciso di spiegarlo in un libro intitolato “Separiamoci in due ore” di Key editore. L’agenzia Dire (www.dire.it) l’ha intervistata.

“E’ importante imparare ad accordarsi. La separazione non è un punto di morte, ma l’occasione per cominciare una nuova vita– ha spiegato l’avvocata. “Un titolo che è una provocazione, ma è capitato davvero” ha raccontato Missiaggia, che ai coniugi si è rivolta spiegando quanto sia importante l’accordo anche per il benessere dei figli.

“Nell’ambito della violenza o dell’abuso- chiarisce l’avvocata- non c’è possibilità di accordo, anzi, spesso, in questa circostanza, l’accordo è solo una falsa riconciliazione utilizzata per evitare la denuncia o avvantaggiare chi commette il reato. Noi parliamo di accordi in contesti di civiltà. Si può andare da un avvocato specializzato o da un mediatore”. La transazione comprende varie soluzioni: “Dal mantenimento, alla casa, ma anche alla gestione dei patrimoni e si possono raggiungere ottime soluzioni anche con grande risparmio economico“.

La strada degli accordi in Italia “non è semplice” perchè “gli italiani sono tendenzialmente litigiosi, nella mentalità anglosassone o americana l’accordo è invece la massima soluzione per tutti e il processo il grande danno, anche perchè in questi paesi le somme da dare a garanzia per gli avvocati sono molto alte. Gli inglesi per meno di 50mila sterline non seguono il giudizio”.

‘Separiamoci in due ore’ “è anche un audiolibro e grazie alla descrizione di casi è di fatto un manuale divulgativo per tutti: anche per quelli che non si stanno separando, ma potrebbero voler conoscere gli scenari. E poi, come scritto nel libro ‘Separarsi con amore si può’- ricorda l’avvocata- con la ‘strategia dei 12 passi’ (un percorso psicologico e spirituale) si possono trovare soluzioni che non siano di accanimento verso l’altro”.