Oscar 2020: a Tarantino la statuetta dei bookmaker

Oscar 2020: a Tarantino la statuetta dei bookies: Once Upon A Time in Hollywood davanti a tutti nelle previsioni come prossimo Miglior Film

All’indomani delle nomination agli Oscar 2020 i bookmakers analizzano una quasi preannunciata sfida a quattro per l’assegnazione dei prossimi Academy Award: Joker (11 nominations), Once Upon A Time in Hollywood(10), The Irishman (10) e 1917 (10).

Una sfida che si riflette dunque sulla lavagna tracciatadagli analisti di Planetwin365, quasi certi del trionfo di Tarantino per il titolo di Miglior Film (2,00), davanti appunto a 1917 (3,25), mentre qui Joker sembra assai lontano dalla statuetta (11,00), scavalcato dal film rivelazione Parasite (4,75) ma pur sempre prima di TheIrishman, fermo a quota 16,00. Una previsione che non ricalca però le proiezioni dei quotisti in merito alla Miglior Regia, dove è Sam Mendes (1,80) ad essere avanti a tutti per 1917, mentre la doppietta Miglior Film-Miglior Regia per Tarantino (6,50) sembra alquanto improbabile: dopo Mendes c’è BongJoon Ho, a quota 3,00 per la regia in Parasite. Difficile anche per Todd Phillips l’accoppiata Migliore Attore Protagonista-Migliore Regia, dal momento che le ipotesi di vittoria per lui raggiungono quota 21,00.

Come da copione, gli Oscar potrebbero ricalcare almeno tre dei Golden Globes assegnati pochi giorni fa: si parla di JoaquinPhoenix (1,06) come Miglior Attore Protagonista in Joker, BradPitt(1,12) come Migliore Attore Non Protagonista in Once Upon A Time In Hollywood – tra lui e il secondo in lizza, JoePesci (8,50) c’è un abisso – e ReneeZellweger (1,11) come Migliore Attrice Protagonista in Judy.

Stando alle quote, Scorsese non uscirà certo a mani vuote da questo novantaduesimo appuntamento con l’Academy: The Irishmanè il favorito assoluto almeno per il Miglior Montaggio (1,32) e la Migliore Sceneggiatura Non Originale (1,60). Occhio anche a Parasite: tra gli auspici più che buoni per la corsa a qualche statuetta importante, ci sono sicuramente quelli per la vittoria come Miglior Film Straniero, con una quota di 1,02 che sbaraglia gli altri contendenti.

Da menzionare un’altra pellicola rivelazione degli ultimi mesi: Marriage Story, che vede AdamDriver (6,50) e Scarlett Johansson (7,50) come rispettabilissimi secondi favoriti alla statuetta per Migliore Attore e Attrice Protagonista, rispettivamente dietro Phoenix e Zellweger, mentre Laura Dern (1,11) è addirittura in testa alla lista di Planetwin365 per il titolo di Migliore Attrice Non Protagonista.