Margherita Zanin arriva nei club con il Megabisso Tour

Inizia da grande la passione per la musica di Margherita Zanin. Lo racconta lei stessa all’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), poco prima di salire sul palco di ‘na cosetta per presentare al pubblico romano Distanza in Stanza. Una passione diventata lavoro negli scenari di Londra dove, dopo un esordio nella lirica, si è fatta prendere dal blues.

Oggi invece Margherita Zanin è alle prese con un electro pop sperimentale che l’ha già portata sul palco del Primo Maggio a Roma. È al concertone che ha lanciato Amaro, il primo singolo del nuovo album. Un disco che, solo in versione fisica, vanta la partecipazione (nell’intro dei brani) di alcuni dei nomi più importanti della scena musicale altrnativa: da Lele Battista (produttore artistico dell’album) a Morgan, fino a Motta, Appino e Cristiano Godano. Megabisso è il tour che la vedrà esibirsi nei club di tutta d’Italia dove porterà con sé non solo la musica ma anche il mare e la bellezza della sua terra: la Liguria.

Le date del Megabisso Tour

14 Giugno Tutti i Colori della Musica Molo di Arenzano (GE)

15 Giugno Premio Inedito Colline di Torino Circolo Lettori di Torino (TO)

22 Giugno – dalle 18.00 alle 20.00 Fuori Onda – ILM Piazza delle Fontane Marose (GE)

26 Giugno – dalle 17.30 alle 18.30 ANG Radio Tour Showcase Piazza Donne Partigiane (MI)

8 Luglio AstiMusica con Massimo Cotto; Apertura a Andy e Morgan (Bluvertigo) Asti (AT)