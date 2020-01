Blue Monday: anche oggi si può pensare positivo

Oggi è il Blue Monday considerato come “il giorno più triste dell’anno”: gli psicologi spiegano come approcciarsi al nuovo anno con positività

Sono anni ormai che il Blue Monday è un fatto certo. E malgrado le campagne che si battono contro questa data considerata come “il giorno più triste dell’anno”, un fondo di verità c’è.

Gli esperti di Guidapsicologi.it prendono in esame le cause di questo stato di tristezza diffusa, e cercano di capire il perché del malessere per fornire una guida in grado di affrontare con energia questa battuta d’arresto tipica di gennaio e prepararsi al nuovo anno con positività.

Perché Blue Monday

L’origine del Blue Monday è piuttosto recente e risale a un comunicato lanciato nel 2005 dall’emittente televisiva Sky Travel, che grazie a un’equazione che prendeva in considerazione alcune variabili riconducibili al concetto di felicità, sosteneva di aver calcolato il giorno più triste dell’anno, ovvero il terzo lunedì di gennaio. Pur non trattandosi di un calcolo di esattezza scientifica, ha comunque una sua coerenza e un fondo di sensatezza, che fan sì che il lunedì in questione sia particolarmente difficile da sopportare.

Indipendentemente dall’equazione originaria, le cause sarebbero che contribuiscono a rendere tale il Blue Monday esistono e sono dettate da una congiunzione di eventi: basse temperature, disponibilità economica limitata (tra Natale e saldi), la distanza che separa dalle prossime vacanze (Pasqua), l’aumento di peso e la trascuratezza dopo il periodo festivo, il calo delle energie come conseguenza fisiologica del grande dispendio dell’ultimo mese.

Tutti sono colpiti dal Blue Monday?

Sebbene il Blue Monday è idealmente un momento di congiunture negative per chiunque, non tutti vengono colpiti allo stesso modo. Ad essere particolarmente sensibili a questa data sono infatti coloro che vivono situazioni di maggior precarietà, sia dal punto di vista lavorativo che personale.

Non è un caso che a soffrire siano soprattutto millennials e centennials, i cui conti correnti e sicurezze lavorative sono messi continuamente a dura prova. Allo stesso modo accusano la data quelli che stanno vivendo una situazione di crisi personale, per cui l’allineamento di una sequela di fatti poco allegri viene vissuta con maggiore drammaticità.

A fare la differenza nella maggior parte dei casi è l’atteggiamento con cui si affrontano grandi e piccole difficoltà. Se ci si crede sconfitti in partenza, vedere il proprio conto ai minimi storici non è sicuramente confortante, così come non lo sono un cielo grigio, la colonnina del termometro sotto zero e l’ago della bilancia che presenta la fattura dei festeggiamenti natalizi. Prendere coscienza del fatto che non si tratti di situazioni irrisolvibili, e che anzi, in ampia misura dipendono proprio dalla nostra forza di volontà, deve motivarci a rimboccarci le maniche per superare questi problemi quotidiani con metodo, costanza e soprattutto buon umore.

Come reagire al Blue Monday

Come detto sopra, il Blue Monday non ci può sopraffare. Ecco una lista di consigli da applicare per prevenire e fronteggiare il lunedì più triste dell’anno. Uscire illesi dal Blue Monday è possibile, basta volerlo.