Birthh ricorda la nonna nel singolo “Parakeet”

Birthh ricorda la nonna scomparsa nel suo nuovo singolo “Parakeet” che anticipa il prossimo disco di inediti della cantautrice

Birthh torna con il nuovo singolo “Parakeet”. Il brano anticipa il suo prossimo album ufficiale “WHOA”, in uscita il 6 marzo.

La canzone è stata scritta dalla stessa Birthh durante la sua ultima tournée in Canada ed è diventata il primo pezzo del prossimo disco. Proprio durante il tour, Birthh ha ricevuto la notizia da casa dell’improvvisa scomparsa della nonna. Così è nata la canzone.

“Sono praticamente cresciuta con mia nonna – ha raccontato Birthh – Ha avuto un infarto e io non ero lì. E questa cosa mi ha spezzato il cuore. Ho scritto Parakeet perché volevo raccogliere i miei ricordi d’infanzia in una canzone. Per me è una canzone speciale, perché fondamentalmente è la mia vita. Sono molto gelosa di questa canzone”.

Il brano, spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stato presentato in anteprima come “Song of the day” su KEXP, tra le maggiori emittenti radiofoniche statunitensi.

In America, Birthh, al secolo Alice Bisi, ha lavorato al suo prossimo disco con Lucius Page e Robert “LB” Dorsey, producer che ha vinto il Grammy per il mixaggio dell’ultimo album di H.E.R.

Ecco la tracklist completa:

Supermarkets Yello/Concrete Draw audio 1 Ultraviolet audio 2 Parakeet Human Stuff Reprise Elephants Sing Backwards Space Dog

Il tour

Nei prossimi mesi partirà anche il tour di Birthh. Ecco le prime date confermate.

March 16-21 – Austin, TX @ SXSW

March 27 – Torino, IT @ Spazio 211

March 28 – Ravenna, IT @ Bronson

April 2 – Milano, IT @ Serraglio

April 3 – Bologna, IT @ Locomotiv

April 4 – Pisa, IT @ Lumiere

April 17 – Taranto, IT @ Mercato Nuovo

April 18 – Molfetta, IT @ MAT

April 21 – Padova, IT @ Across the University

April 30 – Modena, IT @ Kalinka

May 1 – Leno, IT @ Primomaggio

May 2 – Leeds, UK @ Live at Leeds

May 08 o 09 – Roma, IT @ Spazio Diamante