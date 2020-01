Mara Venier prima co-conduttrice di Sanremo 2020

Mara Venier è la prima co-conduttrice di Sanremo 2020: sarà sul palco dell’Ariston a fianco di Amadeus nella serata finale del Festival

Mara Venier è la prima co-conduttrice del Festival di Sanremo. Scenderà le scale del Teatro Ariston durante la finale. Ad annunciarlo Amadeus a “Chiamate Mara 3131”, il nuovo programma di Rai Radio 2 insieme a Stefano Magnanensi, in onda dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16.

Il patron dell’atteso 70° Festival di Sanremo ha confermato l’invito alla “zia Mara” nazionale tra le protagoniste femminili della kermesse: “Ti voglio vicino a me sabato sera – ha dichiarato Amadeus come riporta l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it) – voglio che tu sia la prima donna della finale a scendere le scale dell’Ariston e le scenderai come nessun altra”.

La conduttrice Mara Venier, che nell’ultima puntata di “Domenica In” aveva cercato di tenere nascosta l’emozione, ha pubblicamente accettato e ha confessato ai microfoni di Rai Radio2: “Sono onorata di questo invito: per te è la prima volta a Sanremo, per me la prima volta in radio. Scenderò quelle scale, ci vediamo sabato sera per la finale di Sanremo!”.