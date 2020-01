Manu Ley con “Here and Now” approda negli USA

Manu Ley con il singolo “Here and Now” approda negli USA: la prossima estate sarà impegnata in una serie di concerti a New York

Manu Ley con il singolo “Here and Now” approda negli USA. La prossima estate,la cantante italiana è pronta a conquistare il pubblico americano. Infatti, sarà impegnata in una serie di concerti a New York, in concomitanza con le registrazioni del suo primo album, che sarà caratterizzato da un sound internazionale e da testi d’amore, di speranza verso i giovani, di sfide e obiettivi. Sono previste anche delle date live a Dubai.

“Sono molto felice di questa opportunità, iniziare questa nuova avventura live. Portare la mia musica il più lontano possibile è da sempre il mio sogno”, commenta l’artista.

”Here and Now” che Manu Ley ha scritto con Alessio Forlani, fa parte di un progetto artistico di ampio respiro internazionale. Un primo singolo che è fusione tra vibrazioni Pop Rock, che parla d’amore, raccontato anche attraverso il video (visibile al seguente link: https://youtu.be/zQDcWl6SB7w), realizzato per le strade di New York con la regia di Francesco Picone e la direzione della fotografia di Giorgio Amendola for Imago Casting.

“Tra le strade di New York nasce la storia che racconto, una storia d’amore intensa, nata per caso, tra parole e musica. Una canzone scritta seduta per terra sotto il ponte di Manhattan a New York. Passeggiavo sul ponte di Brooklyn è già avevo in testa la melodia. Le parole sono nate di getto, necessarie per raccontare la storia e il desiderio di libertà di una donna amata – commenta Manu Ley – che non prova più lo stesso sentimento per l’uomo che sta per lasciare e decide di andarsene perchè è certa di poter vivere senza di lui, senza rimpianti.”

Biografia

Manu Ley nasce a Viareggio, studia canto leggero e lirico, perfezionandosi nella scuola Vocal Classes di Luca Jurman dove ottiene diverse borse di studio e riconoscimenti.

Non si ferma e partecipa agli stage formativi presso il Cet di Mogol, ad Area Sanremo, ma anche all’estero.

Il percorso artistico di Manu Ley è fatto da un’intensa attività live in Italia e all’estero. Fondamentale infatti il lungo periodo trascorso a New York, dove ha svolto un’intensa attività live ed ha realizzato brani. Ha aperto importanti concerti tra cui quello di Roberto Vecchioni nel 2018 e quello di Edoardo Bennato nel 2019.

Manu Ley con la sua musica è stata ospite a diversi Premi Musicali tra cui i prestigiosi Premio Lunezia e Premio Lucio Dalla.

Dall’incontro casuale con il producer manager Tony Massarutto negli studi Metropolis di Londra, è nato il progetto Manu Ley.

Manu Ley continua a lavorare al suo disco di debutto mentre effettua le prove per il tour promozionale a New York e Dubai.

Link social

