Vitalizi: Ilona Staller denuncia la Camera dei deputati

Taglio dei vitalizi agli ex parlamentari, Ilona Staller è pronta a denunciare la Camera dei deputati: “Le delibere vanno sospese a tutti, o a nessuno”

Ilona Staller è pronta a denunciare la Camera dei deputati, perché “le delibere che tagliano i vitalizi o vanno sospese a tutti o a nessuno”. A scatenare la sua reazione, la decisione di sospendere il taglio a 40 ex parlamentari che sono stati definiti “indigenti o malati”, per il “diritto al mantenimento, all’assistenza, e a un’esistenza dignitosa”. Ilona Staller, ex deputata, componente del Parlamento durante la X Legislatura, ha fatto anche lei ricorso contro il taglio del vitalizio e si è affidata a Luca Di Carlo, noto con lo pseudonimo ‘l’avvocato del diavolo’: “Adesso tra gli ex parlamentari hanno creato anche il privilegio delle cure mediche d’oro- ha detto il legale-. C’è una discriminazione, con gli altri ex parlamentari che hanno fatto ricorso, che si vedrebbero esclusi. La volontà era quella di togliere i privilegi, invece così se ne creano altri all’interno delle Camere”. Ilona Staller è pronta a continuare la sua battaglia, e “alla fine della procedura chiederemo un maxi risarcimento”.

