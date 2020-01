Febo in radio col singolo “Nonna dammi 4 numeri”

“Nonna dammi 4 numeri” è il titolo del nuovo singolo di Febo che dopo l’anteprima su Spotify è ora in rotazione radiofonica e in digitale

Dopo gli ottimi risultati del singolo “Ciliegie” (80.000 streams in un mese), prosegue il percorso del nuovo progetto discografico del cantautore romano Febo – album in uscita a marzo 2020 – con il nuovo singolo “Nonna dammi 4 numeri” (Lab14/Dischi dei Sognatori distr. Believe Digital) in anteprima su Spotify e ora anche in radio e nei maggiori digital store. Lunedì 20 gennaio uscirà anche il videoclip del brano (prodotto da Maestro Production, regia affidata a LaClique).

L’artista racconta così “Nonna dammi 4 numeri”, scritto da Febo con la collaborazione di Marco Rettani, prodotto e arrangiato dallo stesso cantautore e Marta Venturini: “Nonna dammi 4 numeri” è un brano che trasforma ‘odio il lunedì’ in ‘odio la Domenica’. Si, proprio così, il giorno del riposo per eccellenza diventa una gabbia, diventa il giorno delle riflessioni e, quindi, il giorno dove ansie e problemi emergono con maggior forza”.

L’inquietudine diventa talmente forte che Febo scomoda gli affetti più profondi, e si rivolge alla nonna che non c’è più chiedendole delle soluzioni ai suoi problemi: “Nonna leggimi l’oroscopo stanotte quando passi nei miei sogni che mi sento il cuore a pezzi. Nonna dammi quattro numeri stanotte quando parli nei miei sogni, che c’ho il conto in banca a pezzi”.

BIOGRAFIA

FEBO è un cantautore italiano. Le sue canzoni raccontano la vita di oggi, specchio di una generazione in affanno, amori tormentati, storie difficili ma anche momenti di felicità conquistata con tenacia. Ha pubblicato due album e collaborato con vari artisti, tra i quali Ermal Meta, Eros Ramazzotti, Fabrizio Moro e Tommaso Zanello (Piotta). L’ultima sua collaborazione ha portato la vittoria del Festival di Sanremo con “Non mi avete fatto niente”, conquistando 49 Paesi nel mondo.

