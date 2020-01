Don’t like this: esce il manga di Kaori Tsurutani

Come si esce dalla propria comfort zone? Nella società giapponese troppo dedita al lavoro, la giovane Megumi scopre che un passatempo insolito come la pesca sportiva può aiutarla a conoscere meglio se stessa e il mondo circostante. La mangaka Kaori Tsurutani in Don’t like this crea un racconto di formazione fuori dal comune, un nuovo volume autoconclusivo della linea Aiken di BAO Publishing in libreria e fumetteria dal 23 gennaio.