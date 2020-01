Previsioni meteo 17 gennaio: affondo artico sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 17 gennaio 2020: inizia a cambiare il tempo sull’Italia che nel fine settimana sarà interessata da passaggi perturbati

Ultime giornate di bel tempo sull’Italia prima che una perturbazione di origine nord atlantica faccia il suo ingresso nel Mediterraneo.

Lo stravolgimento meteo avverrà proprio a partire dalla serata di oggi su molte regioni, temperature in generale calo al Centro-Nord con quota neve attesa in calo fino alla bassa collina su Triveneto ed Emilia nella notte tra sabato e domenica. L’anticiclone dunque ha le ore contate; il peggioramento che dapprima colpirà le regioni centro settentrionali, nella giornata di sabato interesserà marginalmente anche le regioni centro-meridionali con precipitazioni attese soprattutto sui rispettivi versanti tirrenici.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF dopo questo passaggio perturbato il clima tornerà ad essere prevalentemente asciutto almeno nella prima parte della prossima settimana.

Intanto per oggi, venerdì 17 gennaio, al Nord Italia tempo stabile e in parte soleggiato sulle regioni settentrionali durante la mattinata e il primo pomeriggio. Nubi in aumento a seguire sulle regioni occidentali con piogge in arrivo e in estensione a tutte le regioni settentrionali entro la nottata. Neve fino a 600 metri di quota sulle Alpi.

Bel tempo al mattino sulle regioni del Centro Italia, nubi in aumento in Toscana dal pomeriggio con prime piogge in arrivo. Maltempo dalla sera eccetto sulle regioni adriatiche. Neve oltre i 1300 metri di quota.

In Toscana nuvolosità compatta nella mattinata su tutta la regione, deboli piogge al pomeriggio sulla costa centro settentrionale; intensificazione dei fenomeni tra la sera e la notte su tutti i settori.

Giornata all’ insegna del tempo stabile al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, qualche nube in più dal pomeriggio e deboli piogge dalla serata sulla Sardegna e Sicilia, altrove sempre con tempo asciutto.

In Calabria condizioni di tempo generalmente stabile nella giornata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio; nuvolosità in aumento tra la sera e la notte senza però fenomeni di rilievo.

Temperature in calo da Nord a Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.