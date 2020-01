Camilla di Baby nel nuovo video di Random

È Camilla di Baby la protagonista del nuovo video di Random dal titolo “Scusa aaa”: il cantautore per le vie di Parigi con Chabeli Sastre Gonzalez

È Chabeli Sastre Gonzalez, l’attrice della serie originale italiana Netflix Baby nel ruolo di Camilla, la protagonista del nuovo video di Random, “Scusa aaa”.



Il video è scritto e diretto da Samuele Sbrighi e vede i due ragazzi a Parigi e ripercorre, tra le vie della città e le carrozze di un treno alta velocità, la meravigliosa storia d’amore ancora viva nella mente dell’artista, che ha ormai perso la sua ragazza.

Sui profili social ufficiali di Random, tra l’altro, il singolo è stato lanciato con una speciale operazione di teasing che ha coinvolto le voci dei doppiatori di alcuni dei personaggi protagonisti delle serie tv più amate di Netflix, dal Professore e Rio de “La Casa di Carta” a Undici di “Stranger Things”, Camilla di “Baby”, fino a Jughead di “Riverdale”.

“Scusa AAA”, scritta da Random e prodotta da ZENIT, descrive la storia di un rapporto d’amore molto intenso, giunto ad un momento di crisi. L’artista apre, così, il suo cuore e chiede scusa alla persona amata: scusa per averla abbandonata e lasciata da sola, scusa per non essere sempre stato in grado di esprimere i propri sentimenti, scusa, nonostante lui ricordi ogni dettaglio di lei, insieme a tutti i momenti passati insieme, rimasti indelebili nella sua mente.

L’intervista

Qualche settimana fa, Random è stato nella redazione dell’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it). Ecco cosa ha raccontato.