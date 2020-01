Anastasio annuncia il primo album e il tour

Anastasio annuncia il primo album e un nuovo tour nei club: il rapper sarà anche tra i 24 cantanti in gara a Sanremo 2020

Il 2020 sarà l’anno di Anastasio. Il rapper vincitore di X Factor 12 non solo sarà tra i 24 partecipanti del 70esimo Festival di Sanremo, ma tornerà con un nuovo progetto musicale. Il suo primo album ufficiale, “Atto Zero” uscirà il 7 febbraio, e conterrà il singolo omonimo, già disponibile in radio e in digitale, e il brano sanremese “Rosso di rabbia”.

“È tanto che aspetto di fare uscire quest’album, mi scervello, ossessionato dalla sfida impossibile di dire qualcosa. Ora che ci siamo io fibrillo, non vedo l’ora”, scrive Anastasio su Instagram.

Chiuso il capitolo di Sanremo, Anastasio presenterà il suo disco in un nuovo tour nei club di tutta Italia. I biglietti, come spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono già disponibili su TicketOne.

Ecco le date annunciate a partire da quella del 12 marzo allo Spazio Rossellini a Roma, con replica il giorno successivo:

12/03/2020 – Roma – Spazio Rossellini

13/03/2020 – Roma – Spazio Rossellini

16/03/2020– Firenze – Tuscany Hall

17/03/2020 –Bologna – Estragon

21/03/2020 –Nonantola (Mo) – Vox

22/03/2020 –Roncade (Tv) New Age

27/03/2020 –Padova – Hall

28/03/2020 –Trento – Sanbapolis

30/03/2020 – Venaria Reale (To) – Teatro Della Concordia

31/03/2020 – Milano – Fabrique

03/04/2020 – Perugia – Afterlife

04/04/2020 – Senigallia (An) – Mamamia

16/04/2020 – Napoli – Duel