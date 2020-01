Sulla moneta da 5 euro una tigre fosforescente

Una tigre fosforescente rappresentata sulla nuova moneta da 5 euro della Zecca dello Stato che sarà disponibile nel corso del 2020

Una tigre fosforescente per sostenere l’ambiente. E’ una delle nuove monete della Collezione 2020 coniate dalla Zecca di Stato, presentate il 15 gennaio presso il Palazzo storico della prima Zecca dell’Italia. Per la prima volta viene proposta una moneta fosforescente, che inaugura la serie sugli animali in via d’estinzione.

Tale esemplare, insieme alla moneta sulla salute delle piante, inizia un percorso prioritario sul tema della sostenibilità, voluto fortemente per sensibilizzare ancor di più l’opinione pubblica su un argomento imprescindibile e già molto sentito.

La moneta fosforescente

La tigre fosforescente come spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), è impressa sul rovescio di una moneta da 5 euro. Sul dritto, invece, sono raffigurate alcune specie animali rappresentative della fauna terrestre che convivono in armonia con l’ambiente.

La nuova moneta da 5 euro con la tigre fosforescente sarà emessa nel corso del 2020, ma è già prenotabile sul sito della Zecca.