Selena Gomez è tornata: “Rare” è il disco della verità

Selena Gomez è tornata con “Rare”, il disco della verità: dopo le vicessitudini personali, la cantante si racconta in maniera inedita e senza timore di essere giudicata

“Feels so, feels so, feels so good to dance again” canta in uno dei suoi nuovi pezzi Selena Gomez. Dopo quattro anni di assenza passati tra break up chiacchieratissimi (quelli con The Weeknd e Justin Bieber) e un trapianto di rene conseguenza del Lupus, la popstar torna oggi con il suo terzo album di studio, “Rare”. Un disco attesissimo nonostante, dopo l’uscita di “Revival” nel 2015, la cantante non fosse sparita completamente. Cinque i singoli pubblicati tra il 2017 e il 2018 – “Bad Liar”, “Fetish”, “Wolves”, “It ain’t me” e “Back to you” – presenti nell’edizione deluxe del nuovo lavoro.

Dopo tutte le vicessitudini personali, Selena racconta se stessa in maniera inedita e senza timore di essere giudicata, come ha spiegato in un’intervista rilasciata ad Apple Music: “Per anni ho vissuto nella paura di parlare o dire le cose. Credo questa sia solo la parte accomodante di me stessa. E poi c’è stato un momento incredibile in cui semplicemente ho smesso di preoccuparmi. Non voglio evitare di esprimere quello che provo perché so che ci sono milioni di persone che si sentono esattamente nello stesso modo“. Si può così dire che per Selena “Rare” sia l’album della maturità: i testi pieni di verità e le sonorità confermano la nuova attitudine dell’artista texana.

I primi due singoli del disco

Tredici i pezzi in tutto nel disco, anticipati dai due singoli “Look at her now” e “Lose you to love me”.



“Penso che le prime due canzoni – ha dichiarato ad Apple Music come spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it) – siano state importanti per me. Il resto fotografa molto il punto in cui mi trovo, qualunque cosa possa sembrare. Ed è davvero fantastico perché, anche inseriti nella tracklist e messi in ordine, i pezzi stanno benissimo tra loro”.

E, in effetti, le canzoni scorrono in maniera perfetta. Merito anche delle produzioni, tutte particolari e ricercate nelle quali figura, tra gli altri, lo zampino di Finneas (fratello di Billie Eilish, già dietro la produzione di “When we all fall asleep, where do we go?” della sorella e di “Romance” di Camila Cabello), di Marshmello e Kygo. Due i feat. con 6BLACK e Kid Cudi.

La tracklist

Rare

Dance again

Look at her now

Lose you to love me

Ring

Vulnerable

People you Know

Let me get me

Crowded room (con 6LACK)

Kinda crazy

Fun

Cut you off

A sweeter place (feat. Kid Cudi)