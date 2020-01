Da Marracash a Fabri Fibra, Elodie svela la tracklist del suo disco. L’anteprima dei pezzi con il singolo “Non è la fine” feat. Gemitaiz

A due settimane dall’uscita di “This is Elodie”, la cantante ha svelato oggi la tracklist del disco, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 31 gennaio e con il disco fisico dal 7 febbraio.

Il progetto discografico, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà composto da ben 16 brani. Tanti i featuring nella tracklist. Tra questi ci sono, infatti, Gemitaiz, Fabri Fibra, Lazza, Ernia, Margherita Vicario, Dardust, Takagi & Ketra, Michele Canova e Big Fish.

Nel disco sono inseriti anche hit che hanno fatto ballare tutta l’Italia negli ultimi anni, come “Nero Bali” e “Margarita” e “Pensare Male”.

La tracklist completa:

ANDROMEDA (prod. Dardust)

NON È LA FINE (feat. Gemitaiz) (prod. Jason Rooney)

VOCALE #1

MARGARITA (feat. Marracash) (prod. Takagi & Ketra)

LUPI MANNARI (prod. Zef)

MAL DI TESTA (feat. Fabri Fibra) (prod. Neffa)

SPOSA (feat. Margherita Vicario) (prod. Dade)

VOCALE #2

VADO A BALLARE DA SOLA (feat. Lazza & Low Kidd) (prod. Lazza & Low Kidd)

APPOSTA PER NOI (prod. Michele Canova Iorfida)

SUPERBOWL (prod. Francesco “Katoo” Catitti)

DIAMANTI (feat.Ernia) (prod. Big Fish)

LONTANO (prod. Big Fish)

VOCALE #3

NERO BALI (feat. Michele Bravi & Guè Pequeno) (prod. Dardust & Mace)

RAMBLA (feat. Ghemon) (prod. Davide Simonetta)

PENSARE MALE (The Kolors & Elodie) (prod. Daddy’s Groove & Stash)

NIENTE CANZONI D’AMORE (prod. Marco Zangirolami)

IN FONDO NON C’È (prod. Generic Animal)

Oltre 70 brani registrati, 16 selezionati, 17 produttori, 45 autori, 11 featuring: Elodie torna con un progetto ambizioso, che segue coerentemente la linea di sound tracciata dai successi degli ultimi due anni. Poi ci sarà il Festival di Sanremo. Elodie è in gara con “Andromeda”.