Sotto il sole l’oscurità sul palco del Teatro Tor Bella Monaca

Sotto il sole l’oscurità per la regia di Luca Pastore in scena dal 24 al 25 gennaio 2020 al Teatro Tor Bella Monaca a Roma

Torna a grande richiesta sul prestigioso Palco del Teatro Tor Bella Monaca di Roma Sotto il Sole l’oscurità a cura di Luca Pastore: la proposta di messa in scena è un adattamento sotto forma di spettacolo del romanzo La Svastica sul Sole di P.K. Dick, autore tra le altre opere anche de Gli androidi sognano pecore elettriche, trasformato poi nella rilettura cinematografica di Ridley Scott Blade Runner, considerato uno dei più grandi scrittori della letteratura contemporanea.

Lo spettacolo prende spunto da un libro di Philip K. Dick in cui l’autore ipotizza un futuro distopico in cui la Germania Nazista ha vinto la seconda guerra mondiale, instaurando un Regime totalitario nel mondo, dividendosi con il Giappone il dominio su Asia ed Americhe.

Lo spettacolo vede la Germania vincitrice, che non è alleata solo del Giappone ma anche e soprattutto della Russia, costituendo di fatto il regime NaziComunista.

Siamo nel 2023 e la vicenda prende il via quando alla morte del nonno, grande Gerarca Nazista, Martha Himmler trova un video che teoricamente non dovrebbe esistere: in esso si mostra la vittoria della guerra da parte dell’alleanza Anglo-Americana.

Sconvolta dalla visione del video, cerca delle risposte nel regime prima e nella ribellione poi. Troverà chi la vorrà aiutare, chi la ostacolerà e chi cercherà di negarle l’evidenza.

Sotto il sole l’oscurità da La Svastica sul Sole di P.K. Dick

Scritto e diretto da Luca Pastore con Biagio Iacovelli Miriam Messina Matteo Cecchi Ludovica Avetrani Paolo Cutroni Martina Caronna Matteo Antonucci musiche originali di Mattia Yuri Messina idee scenografiche Matteo Antonucci e Luca Pastore costumi Ludovica Avetrani-Martina Caronna-Miriam Messina