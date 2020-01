I Sincrono in radio con il nuovo singolo “Fuoco e Cenere”

Dal 17 gennaio in rotazione radiofonica e in digitale “Fuoco e Cenere”, il nuovo singolo della band milanese Sincrono che anticipa l’album in uscita a febbraio

A partire da venerdì 17 gennaio sarà in rotazione radiofonica e disponibile in digitale “Fuoco e Cenere”, il nuovo singolo dei Sincrono, band milanese formata da Mustafà Hassan (voce), Alberto Cafulli (basso), Daniele Camerani (chitarra) e Luca Tassinari (chitarra). Il brano, arrangiato da Francesco Corvino, anticipa l’album d’esordio dei Sincrono, dal titolo “Tra le vie del se” (in uscita il 21 febbraio), ed è accompagnato dal videoclip, online a breve.

“ ‘Fuoco e Cenere’, simbolo di passione ardente e amore arso, racconta la storia di due amanti che non sono stati capaci di controllare la propria passione consumando in fretta tutto quello che li circondava – racconta la band -. Rendersi conto di quanto l’amore appena terminato fosse tanto bello quanto sbagliato e accettare di poter proseguire verso un nuovo orizzonte in cerca di qualcuno che possa rimanere ‘fuoco’ e non lasciare più carboni ardenti a ferire il proprio cuore”.

Il brano è tratto dal primo album dei Sincrono, un nuovo progetto discografico frutto di un lavoro durato un anno in cui è stata fondamentale la collaborazione di Francesco Corvino, arrangiatore delle canzoni. I 10 brani raccontano esperienze vissute in prima persona dai singoli componenti della band, quasi come fosse un diario degli anni passati, con l’intento di trasmettere emozioni attraverso diverse chiavi musicali dalla ballad al rock mantenendo sempre quella nota melodica tipica del carattere della band.

Note biografiche

I Sincrono nascono tra i banchi di scuola del liceo linguistico Gentileschi di Milano nel 2009. La band comincia ad esibirsi in diverse manifestazioni, concorsi e showcase fino ad arrivare a partecipare ad Area Sanremo nel 2010. In seguito, la band prende un lungo periodo di pausa. Il riavvicinamento tra i Sincrono avviene nel 2016 quando la formazione decide di rimettersi in pista più matura: da quel momento parte una fruttuosa collaborazione con Francesco Corvino che aiuta la band ad arrangiare e produrre il primo loro singolo uscito nel gennaio 2019, “Il mondo intero tranne te”, e a programmare una serie di concerti e un mini-tour teatrale. Sempre nel corso del 2019 esce il secondo singolo “Babilonia”, primo brano che anticipa (con videoclip, eccolo: https://youtu.be/c6vmMGhCFaU ) la pubblicazione a febbraio 2020 del primo album “Tra le vie dei se”.

Link social

Facebook

www.facebook.com/Sincrono-157084157677719/

Instagram

www.instagram.com/sincrono_music/

YouTube

www.youtube.com/channel/UCUIp61AM8d_X7zBcXNcD8wg