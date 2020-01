Grammy: Lizzo e Gwen Stefani prime performer

Grammy Awards 2020: Billie Eilish, Lizzo e Gwen Stefani le prime performer. Sul palco dello Staples Center potrebbe anche esserci il ritorno di Demi Lovato

Billie Eilish, Lizzo, gli Aerosmith, Gwen Stefani e Blake Shelton. Sono loro i primi performer annunciati dalla Recording Academy per i prossimi Grammy Awards, in programma nella notte tra il 26 e il 27 gennaio allo Staples Center di Los Angeles.

Per Billie Eilish e Lizzo sarà la prima volta sul palco dei Grammy Awards. Tra l’altro le due artiste sono in nomination in ben otto categorie e detengono il primato di nomination all’evento. Allo Staples Center sarà la prima volta come coppia, invece, per Gwen Stefani e Blake Shelton, che canteranno insieme. Sarà un medley dei loro più grandi successi, invece, la performance degli Aerosmith. Il famoso gruppo sarà anche premiato con il MusiCares Person of the Year 2020.

Secondo gli ultimi rumors, come riferisce l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), però, la lista dei performer ai prossimi Grammy Awards di fine gennaio è destinata a crescere. Tra i papabili si inserisce Demi Lovato. La cantante potrebbe fare il suo atteso ritorno ​proprio sul palco dello Staples Center. Non resta che aspettare conferma.