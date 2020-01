Gli Iside tornano con il nuovo singolo “Fantasmi”

Dario Pasqualini, Daniele Capoferri, Giorgio Pesenti e Dario Riboli – gli Iside – tornano nel 2020 con un nuovo singolo.questo il titolo del brano, è il manifesto perfetto del loro sapiente connubio di indie, pop ed elettronica. Come la dea Iside che si nasconde dietro a un velo per osservare ogni cosa senza farsi notare, così il gruppo in Fantasmi racconta la magia e la sincerità della notte, in cui il buio funge da filtro per svelare le emozioni più vere e le pulsioni più profonde di ognuno. Un inno indietronico a un mondo senza luci, dove serpeggia sempre la paura dell’alba e dei fantasmi diurni.