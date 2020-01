Carrozzine elettriche: Enel X sviluppa JuiceAbility per le batterie

JuiceAbility è la nuova tecnologia sviluppata da Enel X che permette di ricaricare le batterie delle sedie a ruote elettriche utilizzando le infrastrutture di ricarica delle auto elettriche

Un dispositivo che permette di ricaricare le batterie delle sedie a ruote elettriche utilizzando le infrastrutture di ricarica delle auto elettriche. È JuiceAbility, la nuova tecnologia sviluppata da Enel X, presentata al Consumer Electronics Show – CES, la più importante manifestazione dedicata all’hi-tech in corso a Las Vegas. Attraverso un cavo intelligente e una App, JuiceAbility consente di riconoscere le batterie delle sedie a ruote elettriche e di connetterle al sistema di stazioni di ricarica dei veicoli elettrici.

JuiceAbility si inserisce nell’ambito della collaborazione di Enel X con la startup italiana Avanchair e ha ricevuto il riconoscimento quale “buona prassi” da parte dell’ANGLAT, Associazione nazionale di categoria, che tutela il diritto alla mobilità delle persone con disabilità. L’obiettivo è di permettere l’utilizzo delle sedie a ruote elettriche senza vincoli legati all’autonomia delle batterie.

“Con JuiceAbility, Enel X mette a disposizione delle persone con disabilità una rete di oltre 11.000 stazioni di ricarica con cui poter ricaricare da oggi non più solo le auto, ma anche le sedie a ruote elettriche – afferma Francesco Venturini, Responsabile di Enel X. “Perseguendo una visione basata sull’incontro tra innovazione e sostenibilità, lanciamo oggi al CES2020 un nuovo prodotto che risponde alle esigenze di mobilità di tutti, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo sostenibile dell’Onu, attraverso il rafforzamento e la promozione dell’inclusione sociale, economica e politica di tutti, comprese le persone con disabilità”.

Il dispositivo JuiceAbility può essere preordinato subito sul sito www.enelxstore.com, mentre le prime consegne partiranno da giugno di quest’anno.

Le altro novità Enel X

Enel X, la linea di business globale del Gruppo Enel dedicata ai prodotti innovativi e alle soluzioni digitali, è presente al CES 2020 con uno spazio dedicato alle tecnologie in grado di trasformare l’energia in nuove opportunità di crescita e sviluppo per le persone, i business e le città. Nell’area di Enel X, situata all’interno della sezione del CES dedicata alle Smart City, viene inoltre presentato Homix, il nuovo sistema di Smart Home per la gestione del riscaldamento, della sicurezza in casa e dell’illuminazione che aiuta le famiglie a risparmiare energia e semplificare la propria vita nel rispetto dell’ambiente. Homix combina semplicità e comodità grazie all’integrazione con Alexa, il servizio vocale intelligente di Amazon basato sul cloud.

Tra le tecnologie sviluppate da Enel X per le città del futuro presentate a Las Vegas c’è City Analytics, l’innovativa soluzione che consente alle amministrazioni pubbliche di pianificare servizi turistici, di mobilità e sicurezza in base alle reali necessità dei cittadini. City Analytics, attraverso i Big Data Analytics, raccoglie e analizza le informazioni ottenute, nel rispetto delle norme sulla privacy, da sensori, telecamere e altri punti di raccolta dati dislocati nella città o area di riferimento come ad esempio l’origine e la destinazione dei flussi di persone, la stima dei residenti e dei turisti, le mappe dei luoghi più visitati o con maggior traffico. Tutte queste informazioni vengono elaborate e messe a disposizione delle pubbliche amministrazioni per l’individuazione di politiche e strumenti in grado di rispondere alle esigenze degli cittadini e dei visitatori.

A Las Vegas sono esposte le soluzioni per l’illuminazione pubblica di Enel X tra i quali gli strumenti di Adaptive Lighting che, grazie ai sensori e a specifici algoritmi permettono di regolare l’intensità dei fasci luminosi in base alle reali condizioni di traffico, atmosferiche e di visibilità con luce naturale consentendo così, a parità di sicurezza, di ridurre i consumi energetici delle città.

Le soluzioni di Enel X per la ricarica dei veicoli elettrici sono presenti al CES con la “famiglia Juice”, la gamma di prodotti completa, modulare e scalabile per le esigenze di mobilità, pubblica o privata. Dalla JuiceBox per la ricarica domestica che combina velocità, performance e convenienza alla JuicePump adatta all’uso pubblico, in grado di ricaricare la maggior parte dei veicoli elettrici per l’80% in circa 30 minuti; passando per JuiceLamp che integra l’illuminazione pubblica a LED con l’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici e predisposto per videosorveglianza, monitoraggio della qualità dell’aria e connettività in fibra o WiFi urbano.

Enel X espone a Las Vegas anche la tecnologia per la gestione attiva della domanda, il Demand Response che consente di modulare i consumi energetici dei clienti aderenti, industriali e commerciali, con l’obiettivo di garantire una maggiore flessibilità e stabilità della rete. Il servizio di Demand Response, di cui Enel X è principale operatore con una capacità gestita di oltre 6 GW nelle Americhe, in Europa, in Asia e in Oceania, permette ai clienti che mettono a disposizione la modulazione dei consumi, di accedere ad una nuova fonte di remunerazione e diventare un attore attivo all’interno del sistema elettrico.

Completano i prodotti e servizi in mostra al Consumer Electronics Show, le soluzioni di Enel X per l’accumulo di energia con batterie a ioni di litio dotati di un software intelligente DER.OS per l’ottimizzazione dei consumi e la partecipazione ai programmi di Demand Response.