Subsonica a fianco delle Sardine all’evento-concerto di Bologna

I Subsonica a fianco delle Sardine: saliranno sul palco dell’evento-concerto di Bologna in programma il 19 gennaio. Ci saranno anche Afterhours, Vasco Brondi e le Altre di B

Anche i Subsonica si schierano dalla parte del movimento delle sardine. La band rock torinese guidata dal frontman Samuel, salirà sul palco de ‘Bentornati in mare aperto‘, evento in programma a Bologna, domenica 19 gennaio, organizzato dal gruppo delle ‘6000sardine’. Insieme a loro, hanno già confermato la loro presenza alla manifestazione che durerà sei ore anche altri artisti: gli Afterhours, Vasco Brondi e le ‘Altre di B’. Intanto, i musicisti che si esibiranno sono invitati dal Mei, il Meeting degli indipendenti, a realizzare un mini video (massimo un minuto) a sostegno del concerto, producendo un contenuto musicale creativo.

“Mancano meno di due settimane alla grande festa dell’Emilia-Romagna – scrive il Mei come riferisce l’agenzia Dire (www.dire.it) – noi ci stiamo preparando e ci tenevamo a dirvi che vi aspettiamo e che ci saremo. Ve lo diciamo così. Siamo sicuri che potete fare di meglio (anche perché peggio è dura…). Un minuto: musica, arte e sardine per dire che gente scarica non ne vogliamo. Se ce l’abbiamo fatta noi ce la può fare chiunque”.

“Entro il 26 gennaio uscira’ una data, una data che verra’ stabilita dopo il 26 gennaio, in cui ci sara’ un congresso nazionale di noi rappresentanti sardine e probabilmente sara’ una due giorni”. Lo dice Francesca Valentini Penotti del movimento delle sardine di Torino, ad Agora’, su Raitre.

“A livello regionale- aggiunge- siamo un po’ divisi, nel senso che ogni regione pensa giustamente un po’ per se’. In Piemonte avremo una sorta di congresso riunione il 25 gennaio. Importante anche l’Emilia Romagna, il 19 gennaio ‘Sardina ospita sardina’, che comprendera’ il week end fra il 18 ed il 19 gennaio”.