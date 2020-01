Giaime feat. Pyrex per il nuovo singolo “Niente”

Giaime con Pyrex nel suo nuovo singolo “Niente”. La Dark Polo Gang, intanto, è tornata in studio con Sick Luke

Disponibile su tutte le piattaforme digitali “Niente”, il nuovo singolo di Giaime feat. Pyrex.

“Niente”, prodotto da Andry The Hitmaker, viene descritto come un brano dalle melodie forti e dalle sonorità che rimangono in testa al primo ascolto. Non resta che ascoltare la canzone, dunque, come spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it).

Il 2019 è stato un anno incredibile per Giaime, che lo ha visto protagonista con diversi singoli e collaborazioni. Da “Vodka” a “Mai” feat. Lele Blade e Fred De Palma, brano creato su refrain della celebre hit “Vamos a bailar” di Paola&Chiara con oltre 3 milioni di stream.

Da “Mi ami o no” feat. Capo Plaza a “Fiori” feat. Lazza e “Ricco” feat. Vegas Jones.



Dal canto suo, invece, Pyrex è tornato in studio con la Dark Polo Gang e Sick Luke per registrare il nuovo album del gruppo.

Il tour

Continua il tour di Giaime nei club. Ecco il calendario che si chiuderà con una grande data evento al Gate di Milano.

18.01 Moma – Crema (CR)

8.04 Gate – Milano (MI)