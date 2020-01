Associazione Simone Tetti presenta WORLD! 2020

L’Associazione Simone Tetti – Life is not breathing but doing ONLUS presenta WORLD!2020: una serata speciale tra arte, musica e fotografia

L’Associazione Simone Tetti – Life is not breathing but doing ONLUS presenta sabato 11 gennaio presso il Numen- Concept Space, WORLD!2020, un vernissage, una serata speciale tra arte, musica e fotografia.

Con l’apertura del nuovo decennio, l’Associazione Simone Tetti festeggia i grandi traguardi del progetto “World!” e si prepara a presentare una nuova campagna di raccolta fondi e un nuovo progetto di esposizioni fotografiche.

In mostra le immagini scattate da Simone Tetti, che ha combattuto l’osteosarcoma per 20 anni, senza riserve, lasciandoci un messaggio d’arte e un’esperienza di vita straordinari. Ad arricchire la serata le musiche di Paolo Monaldi alle percussioni e Sergio Varcasia alla chitarra.

Il motto dell’Associazione (life is not breathing but doing) riassume l’esperienza di Simone, il quale ha combattuto una forma tumorale, l’osteosarcoma, per venti anni, senza riserve, lasciando un enorme patrimonio umano ed un’esperienza di vita che non possiamo non scegliere di condividere.

L’Associazione Simone Tetti – Life is not breathing but doing ONLUS sostiene il progetto volto a trasmettere un’esperienza fuori dal comune a coloro che sono stati coinvolti in una vicenda legata alle neoplasie, per motivarli a trovare l’energia per vivere al meglio ogni giorno, con la certezza che questo possa aiutare a contrastare la malattia.

Da qui l’iniziativa di promuovere eventi sociali a carattere artistico con lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca sull’osteosarcoma e offrire sostegno a coloro che sono gravati dalla malattia, mediante la diffusione di un’esperienza di particolare valore umano. La prima iniziativa dell’Associazione Simone Tetti – Life is not breathing but doing prevede la realizzazione del progetto World! attraverso la creazione del sito web e l’organizzazione di cinque eventi fotografici a Roma e nel mondo.

Un’occasione per farsi del bene e fare del bene, perché la vita non vuol dire respirare, ma fare.

Le foto saranno esposte fino al 16 gennaio presso il Numen Concept Space.