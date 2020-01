Prodotti beachwear Sundek diventano italiani

Il marchio californiano Sundek diventa italiano: è stato acquistato da una società di Simona Barbieri e Tiziano Sgarbi

Il 2020 inizia con un segnale di positiva internazionalizzazione del ‘sistema moda’ italiano con l’acquisizione del marchio californiano del beachwear Sundek, celebre per i boxer da mare dei surfisti ma anche per molti altri prodotti per uomo e donna.

Protagonista dell’operazione è l’imprenditrice Simona Barbieri che, assieme al marito Tiziano Sgarbi, è conosciuta per avere portato al successo il marchio Twinset, poi ceduto al Fondo americano Carlyle in varie fasi a partire dal 2012. Ora Barbieri e Sgarbi hanno dato vita a “Mo.da Gioielli holding”, con sede a Limidi di Soliera, in provincia di Modena.

La società, come spiega Garantitaly, ha acquisito dal Fondo Dgpa Capital il 100% del capitale di Kickoff spa, sede a Campi Bisenzio (Firenze), cui fa capo il gruppo con società in Usa, Spagna e Francia, che già produce e commercializza i prodotti beachwear a marchio Sundek. La transazione è stata caratterizzata anche dall’acquisto della proprietà dello stesso marchio Sundek, già utilizzato in licenza da Kickoff, direttamente dalla proprietaria statunitense Sundek Apparel LCC.

Il marchio Sundek nasce negli anni Sessanta in California e oggi è leader nel mercato mediterraneo del beachwear. Il gruppo ha sviluppato negli anni una rete retail con 35 punti vendita monomarca e una distribuzione in circa 1.500 punti multimarca nel mondo. La società occupa 70 persone, distribuite nella sede italiana, nei negozi di tutto il mondo e nella filiale americana. L’ultimo bilancio disponibile di Kickoff, riferito al 2018, presenta ricavi per 22,5 milioni di euro.

“Mo.da Gioielli”, mediante la controllata “Abraham Industries” detiene i marchi Liviana Conti, Semi Couture, Erika Cavallini e Circus Hotel. L’ultimo bilancio consolidato “Mo.da Gioielli” per il 2018 evidenzia ricavi per circa 52,6 milioni.