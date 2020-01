Scoliosi e cifosi: non è solo colpa della postura

Scoliosi e cifosi sono le principali problematiche che riguardano la colonna vertebrale: non dipendono solo dalla postura ma si possono curare, ecco come

“Stai su dritto con la schiena!” Quante volte le mamme rimproverano in questo modo i bambini per evitare scoliosi e cifosi? Eppure a volte non è solo apprensione. Scoliosi e cifosi sono infatti le principali problematiche che riguardano la colonna vertebrale.

La scoliosi

La scoliosi, spiegano gli esperti dell’Ospedale Niguarda, è una curvatura laterale della colonna che conferisce alla spina dorsale l’andamento tipico di una “S” o di una “C”, anziché il suo normale aspetto rettilineo. In alcuni casi è una patologia ereditaria. Si parla di scoliosi congenita, ma in gran parte dei pazienti la patologia si manifesta durante l’adolescenza. Le femmine non vanno incontro a questa patologia con maggior frequenza rispetto ai maschi, come erroneamente si crede. Le ragazze, però, tendono a sviluppare una curvatura più accentuata e quindi sono loro ad avere più bisogno d’interventi specifici rispetto ai maschi.

Si può curare?

Le scoliosi più lievi vengono trattate con ginnastica posturale ed eventualmente ricorrendo all’uso di corsetti correttivi. Il trattamento chirurgico è indicato nei bambini in cui la curvatura della colonna vertebrale superi i 45°, oppure negli adulti se la curva supera i 50-55°. Si interviene con un autotrapianto di porzioni ossee dell’anca o delle costole, utilizzando chiodi, ganci, viti o tiranti che hanno lo scopo di raddrizzare la spina dorsale.

La cifosi

Un leggero grado di curvatura della schiena è normale, ma quando è troppo accentuata si tratta di una patologia: la cifosi. Parliamo di un disturbo caratterizzato da una curvatura con concavità anteriore della colonna vertebrale. Anche in questo caso, come per la scoliosi, esiste una forma congenita e una che si sviluppa nel tempo. Entrambi risultano evidenti durante l’adolescenza, ma la forma congenita – denominata cifosi di Scheuermann – è molto più grave.

Si può curare?

Lo stretching e il rinforzo della muscolatura addominale attraverso appositi esercizi possono migliorare, ma non risolvere la condizione, che però in genere non causa problemi nell’età adulta. L’intervento chirurgico è indicato quando la curvatura supera i 75°: l’obiettivo è quello di ridurre la curva raddrizzando e fondendo i segmenti spinali anormali.