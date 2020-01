Roshelle con Emis Killa in “Rosa naturale”: il testo

Roshelle con Emis Killa nel suo nuovo singolo “Rosa naturale”: ascolta l’audio e leggi il testo del nuovo singolo uscito oggi

È da oggi su tutte le piattaforme “Rosa naturale”, il nuovo singolo di Roshelle prodotto da Mace e Swan e featuring Emis Killa.

“Cercavo di far andar bene questa relazione, ci ho provato con tutto il cuore ma non è servito a niente. Così ho cantato il vaffanculo con il colore più bello di sempre”, così Roshelle descrive questo brano in chiave R’n’B come spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it): l’evidente presa di coscienza di due persone che hanno vissuto bene insieme, travolti dalla passione dell’inizio di una relazione ma che, col passare del tempo, si svelano nella loro vera natura.

Il testo

[Strofa 1: Roshelle]

Hey, non ho più voglia di litigare

Non mi credi?

Quando dico che a te preferisco la Play

Non ti arrabbiare tutte le volte

Perché non hai le cartine corte

Hey, prendo qualcosa dal Mc

Torno a casa a piedi

Metto le giappo e vado a ballare coi miei

Sarai contento se ritorno senza sapere dove sei

[Ritornello: Roshelle]

Una come me è difficile da amare

Sì, una come me così brava a stare male

Per uno come te, bruci sabati a fumare Camel

Non ti prender’ male se son rosa naturale

Una come me, si fa sempre mille pare

Cinema con te, è volersi accontentare

Casa nel weekend, non ti stacchi mai dal cellulare

Chiami troppo mentre ti vorrei lasciar’ andare

[Strofa 2: Emis Killa]

Non chiedo scusa, piuttosto muoio

Ho preso un virus si chiama orgoglio

No, non ti cerco quando mi annoio

Però nemmeno quando ti voglio

Siamo divisi e mi scordo il tuo viso ora che non ti vedo da mesi

Meglio che costretti a convivere come fratelli siamesi

Però, chi se ne frega di essere pari

Che senso ha non sentirci più

Se è vero che mi ami come nessuno

Ti amo quasi quanto mi ami tu

Ti sto pensando ora che il cielo è nero

Accettami testa di cazzo e sincero

O cercati un bravo ragazzo che non ti capisca davvero

Non uno come me, ehi

[Ritornello: Roshelle]

Una come me è difficile da amare

Sì, una come me così brava a strare male

Per uno come te, bruci sabati a fumare Camel

Non ti prender male se son rosa naturale

[Bridge: Roshelle]

Bravo, bravo, a cambiare ideali

Ma sono, sono certa che se chiami stai la, solo

Senza l’amico al lavoro

Dicevi sempre di stare più a modo

Ma son’quella fuori dal coro

Beh, beh

[Ritornello: Roshelle]

Una come me è difficile da amare

Sì, una come me così brava a stare male

Per uno come te, bruci sabati a fumare Camel

Non ti prender’ male se son rosa naturale

Una come me, si fa sempre mille pare

Cinema con te, è volersi accontentare

Casa nel weekend, non ti stacchi mai dal cellulare

Chiami troppo mentre ti vorrei lasciar’ andare