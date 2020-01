Regina Elisabetta infuriata per Harry e Meghan

Harry e Meghan si separano dalla Famiglia Reale e andranno a vivere in Nord America. La regina Elisabetta non la prende bene

Grandi cambiamenti a Buckingham Palace. Come un fulmine a ciel sereno ieri è arrivato l’annuncio scioccante del principe Harry e Meghan Markle: andranno a vivere in Nord America e si renderanno economicamente indipendenti dalla Casa Reale. La coppia ha preso questa decisione di ritorno da un viaggio negli States dove ha festeggiato il Natale in compagnia della madre di Meghan, disertando le tradizionali celebrazioni di casa Windsor.

L’ANNUNCIO DI HARRY E MEGHAN

L’annuncio, spiega l’agenzia Dire (www.dire.it), è arrivato sui social dove la coppia scrive: “Dopo molti mesi di riflessione e discussioni interne, quest’anno abbiamo scelto di effettuare una transizione iniziando a ritagliarsi un nuovo ruolo progressivo all’interno di questa istituzione. Intendiamo fare un passo indietro come membri “senior” della famiglia reale e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, pur continuando a sostenere pienamente Sua Maestà la Regina. È con il tuo incoraggiamento, in particolare negli ultimi anni, che ci sentiamo pronti a fare questo adattamento.

Ora abbiamo in programma di dividere il nostro tempo tra il Regno Unito e il Nord America, continuando a onorare il nostro dovere nei confronti della Regina, del Commonwealth e dei nostri mecenati. Questo equilibrio geografico ci consentirà di crescere nostro figlio con un apprezzamento per la tradizione reale in cui è nato, fornendo allo stesso tempo alla nostra famiglia lo spazio per concentrarci sul prossimo capitolo, incluso il lancio della nostro nuovo ente di beneficenza. Non vediamo l’ora di condividere i dettagli completi di questo entusiasmante prossimo passo a tempo debito, mentre continuiamo a collaborare con Sua Maestà La Regina, Il Principe di Galles, Il Duca di Cambridge e tutte le parti interessate. Fino ad allora, ti preghiamo di accettare i nostri più sentiti ringraziamenti per il tuo continuo supporto”.

LA REAZIONE DELLA REGINA ELISABETTA

La reazione della Casa Reale non è stata delle migliori ed è giunta nella notte, quando la portavoce di Sua Maestà ha fatto sapere: “Le discussioni con il duca e la duchessa di Sussex sono in una fase iniziale. Comprendiamo il loro desiderio di un approccio diverso, ma queste sono questioni complicate e richiedono tempo per essere elaborate”. A quanto sembra la coppia non avrebbe informato preventivamente i reali, che avrebbero appreso la notizia dai mezzi di comunicazione. Ora le domande si moltiplicano, Henry, sesto in linea di successione al trono, rinuncerà alla propria posizione? Come si manterrà la coppia?