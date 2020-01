Officina Pasolini riparte con Virginia Raffaele e Andrea Bosca

Officina Pasolini riparte a gennaio con Virginia Raffaele e Andrea Bosca. Ecco il programma completo della nuova stagione di eventi

Riparte dopo la pausa natalizia la programmazione all’HUB culturale di Officina Pasolini Regione Lazio, il laboratorio creativo di alta formazione coordinato da Tosca, Massimo Venturiello e Simona Banchi che per gennaio, come spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it) propone un nuovo calendario denso di incontri imperdibili, spettacoli teatrali, musica, proiezioni, tutto rigorosamente a ingresso gratuito.

Lunedì 13 gennaio, alle ore 21.00 è in programma la prova aperta di #RIPENESSisALL – Appunti per una luna e i falò con Andrea Bosca, diretto da Paolo Briguglia. Si tratta della presentazione dello studio finale di un progetto legato alla scrittura di Cesare Pavese e in particolare al suo celebre romanzo, La luna e i falò, che a quasi settant’anni dalla sua pubblicazione – e dal suicidio del suo autore – arriva in teatro in una riscrittura originale, curata dagli stessi Bosca e Briguglia.

Martedì 21 gennaio alle 21.00 Virginia Raffaele è la protagonista di un incontro a lei dedicato dal titolo Una vita che vi osservo. L’attrice e showgirl, amatissima dal pubblico, si racconterà a pochi giorni dal nuovo debutto in teatro con lo spettacolo Samusà, diretto da Federico Tiezzi.

Venerdì 24 ore 21.00 va in scena Stay Hungry – Indagine di un affamato, spettacolo interpretato e diretto da Angelo Campolo, finalista premio UBU 2016 come miglior attore italiano under 35 e direttore artistico della compagnia DAF.

Sabato 25 gennaio ore 21.00 la serata è tutta dedicata al cantautore, produttore discografico e autore italiano Joe Barbieri, un vero e proprio poeta della musica, una rarità nel panorama musicale italiano, nel quale si è ritagliato un posto d’onore con il suo stile sofisticato e in perfetto equilibrio tra canzone d’autore, jazz e world music. Affiancato da Tosca e Felice Liperi, il musicista si racconta nell’incontro Hai voglia di fare due passi?, un’occasione unica per scorrere insieme l’album dei momenti più importanti di una carriera lunga e ricca di esperienze. Un dialogo a più voci inframmezzato da alcuni brani live.

Lunedì 27 ore 20.30, in occasione della Giornata della Memoria dedicata al ricordo delle vittime dell’Olocausto che ogni anno si celebra nel giorno della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, sarà proiettato il film The Eichmann Show – Il processo del secolo.

Giovedì 30 alle 21.00, in occasione della Giornata scolastica della non-violenza e della pace, Mujeres nel cinema, un movimento nato da meno di un mese fa, di cui fanno attualmente parte più di 7000 professioniste e giovani promesse del cinema, organizza la sua prima rassegna ufficiale dedicata ai cortometraggi d’autrice: Mujeres, sguardi di pace.