Da Ghali a Kesha: i CD da comprare nel 2020

I CD da comprare nel 2020: da Ghali a Kesha nei prossimi mesi saranno tanti gli artisti a tornare sulla scena musicale con i loro nuovi progetti

Se state pensando ad aggiornare la vostra collezione di CD la lista delle uscite del 2020 è già bella lunga. Nei prossimi mesi saranno tanti gli artisti a tornare sulla scena musicale con i loro nuovi progetti.

A dare il via alle uscite attese per questo nuovo anno ci penseranno tutti i talenti in gara a Sanremo 2020. Dopo il festival, come sempre, sarà il tempo della pubblicazione. Così, da Achille Lauro a Enrico Nigiotti. Tra BIG e Nuove Proposte ci sarà l’imbarazzo della scelta.

Qui la lista dei CD da comprare dei BIG.

Qui la lista delle Nuove Proposte.

Ancora senza un titolo o tracklist il ritorno di Ghali, Tedua, Briga e Galeffi. Hanno un nome, invece, i come back di Ghemon e Tommaso Paradiso: il primo pubblicherà “Scritto nelle stelle”, il secondo debutterà come solista con “Sulle nuvole”.

Tra le donne in questo 2020 spiccano le uscite internazionali di Halsey e Kesha. La prima pubblicherà “Maniac”. La seconda “High road”.