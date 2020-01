Da Dennis a Moreno: che fine hanno fatto i vincitori di Amici

Da Dennis Fantina a Alberto Urso, ecco che fine hanno fatto i vincitori di Amici, il talent di Maria De Filippi che registra ancora numeri da record

L’ultimo è stato Alberto Urso, nella 18esima edizione di Amici. Dopo altrettanti anni di programmazione, il fortunato talent di Maria De Filippi registra ancora numeri da record, sfornando ogni anno giovani talenti della musica e della danza. Un percorso lungo 18 anni, in attesa della nuova edizione 2020 del programma, ma intanto che fine hanno fatto i vincitori delle passate edizioni di Amici? Vediamolo con l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it).

Amici 1 (2002 – Saranno Famosi): vince Dennis Fantina, canto. Secondo posto Marianna Scarci, ballo; terzo posto Ermanno Rossi, ballo.

Dopo l’esperienza a teatro con la Compagnia della Rancia nei panni di Danny Zucco, protagonista del musical Grease, Dennis lavora in radio come speaker. Prosegue nel frattempo la carriera musicale pubblicando 3 album e arriva secondo nel programma Notti sul ghiaccio, condotto da Milly Carlucci. Nel 2019 viene scelto come protagonista di un lungometraggio scritto e diretto da Ronnie Roselli.

Amici 2 (2003): vince Giulia Ottonello, canto. Secondo posto Anbeta Toromani, ballo; terzo posto Timothy Snell, canto.

Dopo la vittoria ad Amici prende parte a diverse manifestazioni musicali e intraprende la carriera artistica nei musical teatrali. Più tardi viene scelta dalla Disney per la parte cantata parte cantata della protagonista Giselle nel film Come d’incanto. Nel frattempo continua l’esperienza a teatro, venendo anche scelta da paolo Ruffini per il film Fuga di Cervelli.

Amici 3 (2004): vince Leon Cino, ballo. Secondo posto Sabrina Ghio, ballo; terzo posto Samantha Fantauzzi, recitazione.

Primo vincitore della categoria ballo, Leon è entrato come professionista nel corpo di ballo di Amici, rimanendoci per 6 anni. Dedicatosi anche al teatro, il ballerino ha fondato la sua scuola di danza e fa parte della compagnia ‘Trinacria Dance Company’. E’ tornato ad Amici 18 come professore per un giorno.

Amici 4 (2005): vince Antonino, canto. Secondo posto Francesco De Simone, ballo; terzo posto Klajdi Selimi, ballo.

Dopo la vittoria ad Amici, Antonino si è dedicato completamente alla carriera musicale. All’attivo ha 4 album e la partecipazione come coach al programma La pista di Flavio Insinna. Lo scorso anno ha partecipato alle audizioni di X Factor 15 UK, ricevendo la standing ovation e i complimenti dei giudici, Robbie Williams, Ayda Williams, l’ex One Direction Louis Tomlinson e Simon Cowell.

Amici 5 (2006): vince Ivan D’Andrea, ballo. Secondo posto Andrea Dianetti, recitazione; terzo posto Rita Comisi, canto.

Dopo la vittoria Ivan entra a far parte del corpo di ballo di Pamela Prati, nella pièce teatrale Beautiful Thing – …e qualche volta si innamorano. Ha proseguito la carriera artistica nei musical, studiando per 2 anni all’Accademia del cinema di Roma.

Amici 6 (2007): vince Federico Angelucci, canto. Secondo posto Agata Reale, ballo; terzo posto Karima, canto.

Al termine di Amici, Federico si è dedicato al teatro, ricoprendo diversi ruoli nei musical. Si è preso una lunga pausa dalle scene, continuando a studiare musica. Torna alla ribalta partecipando come concorrente a due edizioni Tale e Quale Show, classificandosi prima secondo poi primo. Nel 2018 ha partecipato a Sanremo Giovani.

Amici 7 (2008): vince Marco Carta, canto. Secondo posto Roberta Bonanno, canto; terzo posto Pasqualino Maione, canto.

Un anno dopo la vittoria ad Amici, Marco partecipa al Festival di Sanremo, vincendo con il brano La Forza Mia. Si dedica a capofitto nella carriera musicale, sfornando 6 album in studio. Il 21 giugno 2019 uscirà il suo nuovo disco. Nel corso della sua carriera, Marco ha partecipato a diversi programmi, tra i quali anche Tale e Quale Show, dove anche qui esce vincitore.

Amici 8 (2009): vince Alessandra Amoroso, canto. Secondo posto Valerio Scanu, canto; terzo posto Luca Napolitano, canto.

La carriera di Alessandra Amoroso si impenna dopo la vittoria ad Amici. La cantante registra un successo dopo l’altro, con album platino e tour in tutta Italia.

Amici 9 (2010): vince Emma Marrone, canto. Secondo posto Loredana Errore, canto; terzo posto Pierdavide Carone, canto.

Anche per Emma la vittoria di Amici ha costituito un trampolino di lancia per una fruttuosa carriera. Vincitrice a Sanremo 2012 con il brano Non è l’Inferno, l’anno prima si era classificata seconda in coppia con i Modà con il brano Arriverà. Nel corso della sua carriera è anche tornata nella scuola di Amici, ma questa volta in veste di coach.

Amici 10 (2011): vincono Denny Lodi, ballo e Virginio, canto. Secondo posto Giulia Pauselli, ballo e Annalisa, canto; terzo posto Vito Conversano, ballo e Francesca Nicolì, canto.

In questa edizione sono due le categorie di vittoria, ballo e canto. A causa di alcuni infortuni fisici, Denny ha dovuto sospendere la sua esperienza in America. Tornato in Italia, però, ha ripreso subito la danza, diventando Direttore dell’Accademia di Danza di Crema, e ottenendo il ruolo di Paride in Romeo e Giulietta ama e cambia il mondo. Attualmente continua la sua esperienza a teatro.

Virginio ha sfruttato la sua vittoria ad Amici per proseguire la sua carriera musicale, iniziata nel 2006 con la partecipazione a Sanremo 2006, nella categoria Nuove Proposte. Oltre a scrivere per se stesso, Virginio ha collaborato alla scrittura di canzoni per altri cantanti, tra i quali Laura Pausini.

Amici 11 (2012): vincono Giuseppe Giofrè, ballo e Gerardo Pulli, canto. Secondo posto Francesca Dugarte, ballo e Ottavio De Stefano , canto; terzo posto Nunzio Perricone, ballo e Carlo Alberto Di Micco, canto.

La fortunata carriera di Giuseppe lo ha visto ballare negli USA al fianco di popstar internazionali come Jennifer Lopez, Taylor Swift e, di recente, Britney Spears. Ha fatto anche parte come professionista nel corpo di ballo di Amici. Gerardo, invece, ha messo da parte la carriera di cantante, non abbandonandola, dedicandosi prevalentemente alla scrittura di testi per altri artisti.

Amici 12 (2013): vince Moreno, canto. Scondo posto Greta Manuzi, canto; terzo posto Nicolò Noto, ballo.

Si torna alla formula vincitore unico. Morno è il primo rapper a vincere Amici. Il suo primo album vede la collaborazione di nomi importanti, da Fabri Fibra a Takagi e Ketra. Torna ad Amici come direttore artistico e nel 2015 partecipa a Sanremo con il brano Oggi ti parlo così. Due anni dopo è nel cast dell’Isola dei Famosi.

Amici 13 (2014): vince Deborah Iurato, canto. Secondo posto Dear Jack, canto; terzo posto Vincenzo Durevole, ballo.

La carriera musicale di Deborah vanta diverese collaborazioni con artisti del calibro di Fiorella Mannoia e Giovanni Caccacamo. Con quest’ultimo partecipa in coppia a Sanremo 2016, arrivando terzi con il brano Via da qui. Successivamente partecipa come concorrente alla sesta edizione di Tale e Quale Show.

Amici 14 (2015): vincono i The Kolors, canto. Secondo posto Briga, canto; terzo posto Virginia Tomarchio, ballo.

E’ la prima band a vincere Amici. Il gruppo, attivo già dal 2010, vanta una duratura carriera che lo ha visto partecipare a Sanremo 2018 con Frida (mai, mai, mai), il loro primo brano in lingua italiana. Il cantante Stash è stato professore di canto di Amici 18.

Amici 15 (2016): vince Sergio Sylvestre, canto. Secondo posto Elodie, canto; terzo posto Gabriele Esposito, ballo.

Nato a Los Angeles, Sergio si è trasferito in Italia nel 2012, diventando il cantante del popolare stabilimento di Gallipoli, Samsara. Il singolo Big Boy, estratto dal suo primo EP, è stato scritto da Ermal Meta. Partecipa a Sanremo 2017 con il singolo Con te, scritto con Giorgia.

Amici 16 (2017): vince Andreas Müller, ballo. Secondo posto Riccardo Marcuzzo (Riki), canto; terzo posto Federica Carta, canto.

Prima dell’esperienza ad Amici, Andreas si era classificato secondo all’edizione 2014 di Italia’s Got Talent. Dopo la vittoria al talent di Maria de Filippi ha proseguito la sua carriera, entrando nel corpo di ballo del 69º Festival di Sanremo e ornando nella scuola di Amici come ballerino professionista.

Amici 17 (2018): vince Irama, canto. Secondo posto Carmen Ferreri, canto; terzo posto Einar, canto.

Prima di Amici, Irama aveva alle spalle la partecipazione a Sanremo Giovani (2016) e un album. Dopo la vittoria al talent, pubblica il secondo album Giovani e torna a Sanremo con il brano La Ragazza con il cuore di Latta. Per l’occasione registra una nuova versione di Giovani, Giovani per Sempre, che contiene anche il brano di Sanremo.